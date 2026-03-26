Caso Noelia Castillo: ¿qué es la eutanasia y en qué países es legal?; esto se sabe

Noelia Castillo Ramos se convirtió en tendencia en redes sociales tras confirmarse que este jueves 26 de marzo recibirá la eutanasia, luego de un proceso largo tanto médico como legal en España.

Una historia marcada por la violencia y el dolor

La joven, de 25 años y originaria de Barcelona, vivió episodios que marcaron profundamente su vida. De acuerdo con su testimonio, fue víctima de al menos dos agresiones sexuales. La primera ocurrió por parte de su expareja, quien abusó de ella tras haber ingerido pastillas para dormir. Más adelante, sufrió otro ataque por parte de tres hombres, situación que decidió no denunciar.

Caso Noelia Castillo. Foto: Captura de pantalla

A esto se sumaron conflictos familiares que derivaron en afectaciones emocionales. En medio de ese contexto, el 4 de octubre de 2022 intentó quitarse la vida al lanzarse desde un quinto piso.

Las consecuencias fueron graves: una lesión medular completa que provocó paraplejía, es decir, la pérdida de movilidad de la cintura hacia abajo, además de constantes dolores neuropáticos.

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La solicitud de eutanasia y la batalla legal

Ante su condición, en 2024 inició el proceso para solicitar la eutanasia, petición que fue avalada por especialistas médicos y por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

Sin embargo, el camino no fue sencillo. Su padre, Gerónimo Castillo, con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, promovió varios recursos legales para impedir el procedimiento. En total, la joven tuvo que reiterar su solicitud en al menos 20 ocasiones.

En una entrevista, relató el impacto emocional de esta oposición familiar:

“Me dijo que no tenía corazón, que no pensaba en los demás, que era mentira todo lo que decía. Me dolió [...] no me llama ni me escribe nunca. ¿Para qué me quiere viva, para tenerme en un hospital?”

Imagina el dolor del padre de Noelia.

Ha estado años a su lado: médicos, rehabilitación, cada día sin rendirse.

Dos años luchando por su vida en los tribunales.

Y ahora Noelia está enfadada con él porque no va a acompañarla a su eutanasia.

¿De verdad no entiendes a ese padre? pic.twitter.com/6yPSUVdYzv — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) March 25, 2026

¿Qué es la eutanasia?

La eutanasia es un procedimiento médico que busca provocar la muerte de una persona sin dolor, siempre a petición del paciente, con el objetivo de poner fin a un sufrimiento intenso derivado de una enfermedad.

La eutanasia es un procedimiento médico que busca provocar la muerte de una persona sin dolor. Foto: iStock

Tipos de eutanasia

Existen diferentes formas en las que se puede aplicar la eutanasia, dependiendo del contexto médico:

Eutanasia activa : el médico realiza una acción directa, como una inyección, para provocar la muerte de manera rápida.

: el médico realiza una acción directa, como una inyección, para provocar la muerte de manera rápida. Eutanasia pasiva : se suspenden tratamientos o soportes vitales que prolongan la vida, permitiendo que la enfermedad avance de forma natural.

: se suspenden tratamientos o soportes vitales que prolongan la vida, permitiendo que la enfermedad avance de forma natural. Eutanasia indirecta: se administran medicamentos para aliviar el dolor, aunque estos puedan acortar la vida como efecto secundario.

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¿Es lo mismo la eutanasia y la voluntad anticipada?

No. Aunque ambos conceptos están relacionados con el derecho a una muerte digna, no significan lo mismo.

La voluntad anticipada establece cómo debe actuarse médicamente en la etapa final de una enfermedad, respetando las decisiones del paciente. En cambio, la eutanasia implica intervenir directamente para adelantar la muerte y evitar sufrimiento físico o emocional extremo.

¿Dónde es legal la eutanasia?

La eutanasia legal no está permitida en todos los países, pero sí en varias regiones del mundo. Entre ellos se encuentran:

Países Bajos

Bélgica

Luxemburgo

Canadá

Colombia

Ecuador

España

Nueva Zelanda

Portugal

Uruguay

En América Latina, Colombia fue el primer país en permitirla, seguido por Ecuador en 2024 y Uruguay en 2025.

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