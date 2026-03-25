Consulta tus líneas registradas con CURP; paso a paso para ver qué celulares están a tu nombre

La seguridad de los datos personales vinculados a la Clave Única de Registro de Población (CURP) se ha vuelto una prioridad en la agenda de ciberseguridad nacional.

Ante el incremento de reportes por suplantación de identidad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) habilita un portal de consulta que permite a los usuarios verificar cuántas líneas de telefonía móvil están vinculadas a su identidad oficial.

Foto: EL UNIVERSAL

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Procedimiento técnico para la verificación de líneas móviles

El proceso de consulta se realiza de manera gratuita y centralizada a través de la base de datos del Sistema de Información Estadística de Mercados y Redes del IFT. Según las directrices de la GSMA (asociación global de operadores móviles), la integración de bases de datos gubernamentales con los registros de las operadoras permite una trazabilidad inmediata de los servicios activos.

Para realizar la consulta de manera exitosa, el usuario debe seguir estos pasos técnicos:

Acceso al portal oficial : Se debe ingresar al sitio de consulta de líneas móviles del IFT.

: Se debe ingresar al sitio de consulta de líneas móviles del Ingreso de datos : El sistema solicita la captura de los 18 caracteres de la CURP.

: El sistema solicita la captura de los 18 caracteres de la CURP. Validación de seguridad : Es necesario completar el código de verificación (Captcha) para confirmar que no se trata de una consulta automatizada.

: Es necesario completar el código de verificación (Captcha) para confirmar que no se trata de una consulta automatizada. Resultados del informe: El sistema arroja un listado con las operadoras (como Telcel, AT&T o Movistar) donde existen contratos o líneas de prepago vigentes asociadas a esa clave.

De acuerdo con la asociación Internet Society (ISOC), es imperativo que los usuarios realicen esta revisión de forma periódica, ya que el robo de identidad para la apertura de líneas telefónicas es una de las puertas de entrada más comunes para fraudes bancarios y extorsiones.

Conoce cómo consultar las líneas telefónicas vinculadas a tu identidad en los portales de Telcel, AT&T y Movistar. Foto: Freepik

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Acciones legales ante la detección de números desconocidos

En caso de que la consulta arroje resultados sobre líneas que el titular no reconoce, el marco regulatorio del sector de telecomunicaciones establece una ruta de acción específica. Según la International Telecommunication Union (ITU) (organismo de las Naciones Unidas especializado en tecnologías de la información), el derecho a la rectificación de datos personales es universal en los contratos de servicios digitales.

Si un ciudadano identifica un número ajeno bajo su nombre, la recomendación de los organismos especializados es contactar de inmediato al Centro de Atención a Clientes de la operadora correspondiente.

"Es responsabilidad del concesionario dar de baja cualquier servicio no reconocido por el titular", señalan las normativas de protección al consumidor digital. Además, se sugiere presentar un reporte ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para documentar el uso indebido de la CURP y proteger la integridad legal del usuario ante posibles investigaciones judiciales relacionadas con esos números telefónicos.

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