Chumel Torres lanza mensaje a Ceci Flores tras hallazgo de restos de su hijo en Hermosillo; esto dijo

La madre buscadora, Ceci Flores informó a través de redes sociales que, tras años de búsqueda, localizó restos óseos que podrían corresponder a su hijo, Marco Antonio Sauceda, desaparecido en 2019.

“Después de luchar contra todo, contra el olvido, contra la apatía, contra la tierra dura, seca por el sol que siempre estuvo ahí, dejando parte de nuestra sangre y piel, llorando para quitarnos el polvo que nos cegaba, porque no había tiempo, porque creía que con cada paso te iba a encontrar con vida, que llegaría a tiempo para protegerte, para abrazarte y darte los besos más bonitos que sólo sabe dar una madre [...] Vámonos a casa, hijo, de donde nunca tuviste que partir”, escribió.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 46 de la carretera 26, en Hermosillo, en un punto donde colectivos han encontrado fosas clandestinas.

En el video difundido en sus plataformas, explicó que será necesaria una prueba de ADN para confirmar la identidad de los restos que encontró esparcidos en un área "inmensa".

“Yo no creo que ninguna madre merezca recoger solamente huesos de su hijo, abrazar solamente huesos, recoger huesos dispersos en todo este lugar, un lugar muy inmenso [...] Creo que por todo lo que yo he hecho y todo lo que he encontrado, incluso ayudar hasta encontrar a los delincuentes que desaparecieron a mi hijo, lo mínimo que merecía era encontrar un cuerpo completo, pero lamentablemente no”, expresó.

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Chumel Torres envía mensaje a Ceci Flores tras hallazgo de restos de su hijo

El caso generó reacciones en redes sociales, donde usuarios enviaron mensajes de solidaridad. Entre ellos, el comunicador Chumel Torres, quien compartió un mensaje dirigido a la madre buscadora.

“Lléveselo a casa, Doña Cecy. Ya ahora él descansa”, escribió en su cuenta de X.

Chumel Torres lanza mensaje a Ceci Flores tras hallazgo de restos de su hijo. Foto: Captura de pantalla

También destacó que el amor de una madre no se detiene, al señalar que la búsqueda constante permitió cumplir la promesa de encontrar a su hijo, en medio de un contexto marcado por desapariciones en el país.

"Una madre nunca se va a detener ante nada. Misión cumplida", agregó.

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