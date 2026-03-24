¿Cómo saber si fui aceptado en Apoyo del Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años?; sigue estos pasos

Durante la última semana de marzo se abrió la convocatoria para el Apoyo del Bienestar para personas con discapacidad de 30 a 64 años que otorga $3,300 pesos bimestrales.

El proceso de solicitud se llevará a cabo directamente en los Módulos de Bienestar con un horario de 10:00 a 16:00 horas; su ubicación podrá consultarse en gob.mx/bienestar. Este apoyo se entrega de forma directa y sin intermediarios por medio de la tarjeta del Banco del Bienestar, a fin de apoyar el pleno ejercicio de derechos de las personas con discapacidad permanente.

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Apoyo para personas con Discapacidad. Foto: Cuartoscuro

Requisitos para solicitar el Apoyo del Bienestar para personas con discapacidad

Documentos y datos necesarios para el registro:

Identificación oficial vigente ( INE , pasaporte, credencial del INAPAM o carta de identidad)

, pasaporte, credencial del o carta de identidad) CURP de impresión reciente

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio no mayor a 6 meses (recibo de teléfono, luz, agua o predial)

Certificado médico de discapacidad permanente emitido por una institución pública de salud

permanente emitido por una institución pública de salud Teléfono de contacto (celular y de casa)

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🚨 ¡Ya puedes solicitar la #PensiónDiscapacidad! 👨🏽‍🦽



📅 Acude desde hoy y hasta el 29 de marzo, según la letra inicial de tu primer apellido.



Es necesario presentar un certificado de discapacidad permanente. Conoce aquí todos los requisitos: https://t.co/MmOPXDD7zZ pic.twitter.com/EvY7Nd3Qlj — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) March 23, 2026

¿Cómo saber si fui aceptado en Apoyo del Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años?

Este registro se encuentra abierto de manera federal y la modalidad depende del estado donde se encuentre el beneficiario, pues algunas solicitudes pueden realizarse de 0 a 29 años, así que deberá consultarse previamente el estatus del convenio a través de página: https://programasparaelbienestar.gob.mx/

Para consultar si fuiste seleccionado, debes buscar en los canales oficiales del programa como el Padrón Único de Beneficiarios del Gobierno de México, siguiendo estos pasos:

Entra a la página web: https://pub.bienestar.gob.mx/

Ingresa a la opción "Programas para el Desarrollo" y da clic la opción de “continuar”

Selecciona el programa de tu interés, en este caso “ Pensión para Personas con Discapacidad” o “ Apoyo del Bienestar para personas con discapacidad”

Descarga el listado con los nombres de las personas beneficiarias y la fecha en la que se dieron de alta.

Recuerda que de uno a dos meses después de que se cierra el registro, la Secretaría del Bienestar contactará a los beneficiarios para la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar.

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