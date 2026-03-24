¿Habrá una tormenta geomagnética este 24 de marzo?; esto se sabe

Tras emitir una alerta por tormenta geomagnética grado G1 - G2 para el pasado 23 de marzo, la cuenta de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), rectificó que los efectos de este fenómeno se alargarían hasta este martes 24, debido a las corrientes de alta velocidad.

Este fenómeno natural, se forma debido a la producción de erupciones en la superficie del sol, también conocidas como eyecciones de masa coronal que propician las tormentas geomagnéticas cuando van en dirección a la Tierra.

Uno de los efectos de estas tormentas son las auroras boreales, las cuales se forman por la interacción de partículas cargadas de sol con la atmósfera terrestre.

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G1-G2 (Minor-Moderate) geomagnetic storming is likely to continue into 23 Mar primarily due to high speed stream effects. Vist https://t.co/Z2haj3WJOh for the Aurora forecast model. pic.twitter.com/cVyMyNhD02 — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) March 22, 2026

Esto se sabe de la tormenta geomagnética de este 24 de marzo

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial, el brillo y la ubicación de la aurora se representan normalmente con un óvalo verde centrado en el polo magnético terrestre. Los óvalos verdes se tornan rojos cuando se pronostica una mayor intensidad de la aurora.

Tal como lo señala la institución, la aurora boreal producida por la tormenta geomagnética de este día podría llegar a observarse en el norte de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Idaho.

Cabe mencionar que la aurora suele verse en algún lugar de la Tierra justo después del atardecer o justo antes del amanecer. No es visible durante el día y funciona como un indicador de las condiciones actuales de la tormenta geomagnética y proporciona información sobre la situación para diversas tecnologías.

Tormenta geomagnética 24 de marzo. Foto: Centro de Predicción del Clima Espacial

¿Representa algún peligro la tormenta geomagnética?

De acuerdo con National Geographic, aunque observar auroras boreales no implica riesgo directo para la salud, el fenómeno sí puede afectar la infraestructura tecnológica como las comunicaciones por radio de alta frecuencia, a la navegación por satélite GPS y está relacionada con las fallas en la transmisión de energía eléctrica.

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