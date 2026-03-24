Este 24 de marzo dos maestras fueron asesinadas a balazos por un adolescente de 15 años en Lázaro Cárdenas, Michoacán. De acuerdo con los primeros informes, las profesoras habrían impedido que el menor ingresara al colegio “Anton Makarenko“ presuntamente por llegar tarde.

Según datos preliminares, se refiere que el alumno es hijastro de un elemento de la Marina-Armada de México. Tras el crimen, personal de la Fiscalía de Michoacán detuvo al menor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Testigos señalaron que cuando el menor ingresó, fue directo contra las víctimas y les disparó con un rifle AR-15 frente a la comunidad estudiantil.

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Foto: Especial

¿Cómo es el rifle AR-15?

El fusil de asalto con el que se perpetró el doble homicidio es un arma popular, según la Asociación Nacional de Rifle (ANR) por ser un rifle semiautomático, fácil de manipular y muy ligero, además de que es considerado entre los expertos por su alta precisión.

Al ser semiautomático, quiere decir que el usuario debe apretar el gatillo para disparar cada bala, mientras que el arma se prepara automáticamente para disparar de nuevo.

El AR-15 es uno de los fusiles más letales, ya que permite alcanzar objetivos a 600 metros de distancia. La regulación de esta arma, ha sido un tema controversial, pues ha sido de las más utilizadas en tiroteos masivos en Estados Unidos.

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¿Cómo es el rifle AR-15?. Foto: Archivo El Universal

Cabe mencionar que el fusil fue fabricado originalmente por la empresa Arma Lite como un arma especial para el ejército de Estados Unidos, sin embargo, por problemas financieros, la empresa vendió el diseño a Colt, quienes presentaron el AR-15 como marca registrada.

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