Mujer obstruye paso a carro por foto en Reforma y causa polémica; la apodan “Lady Luna”

Las calles de Ciudad de México se transformaron con “Solo la luz, Primavera”, una de las propuestas del Festival Internacional de la Luz 2026.

La exposición recorre Paseo de la Reforma, desde la Puerta de los Leones hasta el Ángel de la Independencia, con una serie de instalaciones que combinan arte, tecnología y escultura.

El evento reúne 13 piezas distribuidas a lo largo de la avenida. Entre ellas destaca una luna iluminada suspendida a varios metros de altura, convertida en uno de los principales puntos de atracción para visitantes y transeúntes que buscan capturar imágenes nocturnas.

Una #luna gigante ilumina Reforma 🌕



Se trata de una instalación artística inspirada en la luna real, diseñada con imágenes de alta resolución de la NASA para replicar su superficie con detalle.



Este tipo de piezas forman parte de intervenciones urbanas que buscan acercar el… pic.twitter.com/iENJJLeVTb — Webcams de México (@webcamsdemexico) March 21, 2026

Mujer obstruye paso a carro por foto en Reforma y causa polémica

Esta luna de gran formato se ha posicionado como la pieza más fotografiada del recorrido. Su presencia domina el paisaje nocturno y genera largas filas de personas interesadas en obtener una imagen con el montaje de fondo.

Sin embargo, la popularidad de la obra también ha generado situaciones fuera de lo habitual. Una prueba de ello fue un video difundido en TikTok por el usuario @SergioCandelero, donde seobserva a una mujer deteniéndose en medio de un cruce peatonal para tomar una fotografía, mientras los vehículos continuaban avanzando. La escena provocó que un automóvil frenara y posteriormente esquivara a la persona ante la falta de paso.

Como era de esperarse, el clip superó las 200 mil reproducciones y desató una ola de comentarios en redes sociales, donde la protagonista fue apodada como “Lady Luna”.

Asimismo, la grabación causo un debate en la plataforma china, donde usuarios criticaron la conducta de la mujer y cuestionaron "la necesidad de arriesgar la seguridad por una imagen."

Además dejaron comentarios como:

"Por eso hay salir a pasear de vez de en cuando gente"

"Déjenme adivinar, seguro es de Ecatepec/Nezahualcoyotl..."

"Dime que casi no sales, sin decirme que casi no sales"

"Sí saben que la luna se puede observar la mayoría de noches no? y en diferentes fases"

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