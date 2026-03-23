Actor de Lex Luthor pasea por calles de Monterrey sin ser reconocido; "es porque tengo cabello", dice

El pasado 21 de marzo, el actor estadounidense Michael Rosenbaum, quien dio vida al villano Lex Luthor en la exitosa serie de televisión estrenada en 2001 Smallville, visitó la ciudad de Monterrey para presentarse en la edición número 65 de La Conve, en el centro de convenciones Cintermex.

Días antes, el actor había estado en la Ciudad de México para la edición de 30 aniversario de La Mole Convention en el World Trade Center, junto a la actriz Kristin Kreuk y Tom Welling, quienes interpretan a los personajes de Lana Lang y Clark Kent respectivamente.

Fanáticos no reconocen a Lex Luthor en Monterrey

Durante su estancia en la capital de Nuevo León, el actor aprovechó sus ratos libres para pasear por las calles del Parque Fundidora, cuando decidió sorprender a dos fanáticos que escuchaban el tema principal de la serie "Save Me" de Remy Zero, en uno de los puestos de venta locales.

Lee también: X se cae y desata caos digital; usuarios reportan fallas en plataforma este lunes

Tom Welling & Michael Rosenbaum, actores de "Smallville". Foto: IMDb

Con emoción, Rosenbaum se acercó a los jóvenes para interactuar con ellos, preguntándoles por la canción que se escuchaba en la bocina, sin embargo, éstos solo se miraron entre ellos con confusión y le mostraron el contenido que reproducía su dispositivo móvil sin entender la situación.

"Oh es Smallville, ya veo, genial", respondió y se alejó despidiéndose cordialmente sin revelar su verdadera identidad. "Estaban viendo Smallville y no me reconocieron, es porque tengo cabello", bromeó, refiriéndose al característico aspecto físico de su personaje en la serie, el cual era completamente calvo.

El gracioso y peculiar momento fue compartido por el actor en su cuenta oficial de Instagram. "Estoy en México y pasó esto. Bastante gracioso, no tenían idea de quién era yo", escribió, tomándose el suceso como una anécdota graciosa.

Lee también: ¿Tu cepillo está lleno de bacterias?; la UNAM revela cómo desinfectarlo correctamente

La escena generó reacciones divididas entre usuarios, quienes señalaron con humor que el detalle del cabello pudo haber sido clave para que nadie lo identificara, pues recorría el lugar con un gorra y sus lentes. Algunos de los comentarios en la plataforma fueron:

"Yo me hubiera emocionado enormemente".

"Yo hubiera gritado de la emoción. Tenían que saber que se toparon con Lex".

No lo reconocieron por los lentes, así como Clark Kent".

"El clásico ayer no viniste a trabajar y llegó Lex Luthor".

"Es que te creció el cabello".

Finalmente, durante su invitación estelar en La Conve 65, Michael Rosenbaum participó en sesiones de firmas de autógrafos, toma de fotografías con fanáticos y ofreció una conferencia donde compartió anécdotas de su paso por la emblemática serie de televisión y su experiencia detrás de cámaras.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm