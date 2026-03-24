Título de propiedad 2026: ¿qué es y para qué sirve?; conoce el paso a paso para obtenerlo

En el marco legal vigente de 2026, el título de propiedad se consolida como el instrumento público primordial que acredita la posesión legítima y el dominio de un bien raíz ante el Estado.

De acuerdo con los lineamientos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), este documento es la base para combatir el rezago habitacional y garantizar que las familias posean un dominio absoluto sobre su patrimonio.

Este documento, debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad, no solo valida quién es el dueño de una casa o terreno, sino que actúa como un escudo ante reclamaciones de terceros o posibles fraudes inmobiliarios.

La Sedatu precisó que en Guanajuato se entregaron títulos de propiedad, escrituras, certificados parcelarios y bonos de vivienda en cinco municipios (SEDATU)

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Según la plataforma especializada Arquitasa, contar con este título es un requisito indispensable para realizar transacciones formales, solicitar créditos bancarios o tramitar permisos de construcción y remodelación de manera lícita.

Utilidad y alcances jurídicos de la titularidad registral

La relevancia de este documento trasciende la mera tenencia; su función principal es otorgar certeza jurídica en el tráfico inmobiliario. Según el portal de análisis inmobiliario Mudafy, el título de propiedad permite al dueño acceder a una gama de beneficios y derechos legales que de otro modo permanecerían bloqueados.

Entre las funciones más críticas destacan la capacidad de heredar el bien sin conflictos sucesorios, la facultad de utilizar el inmueble como garantía para financiamientos de gran escala y la seguridad de contar con servicios públicos formalmente vinculados a la identidad del propietario.

La carencia de este título coloca al poseedor en una situación de vulnerabilidad, limitando la plusvalía del inmueble y dificultando cualquier intento de comercialización en el mercado formal. En este contexto, los mecanismos de regularización (como el juicio sumario de usucapión para posesiones antiguas de terrenos pequeños) representan una vía legal para quienes habitan predios sin documentación previa, permitiéndoles formalizar su estatus ante las autoridades competentes.

El Infonavit ha registrado más de 843 mil viviendas con irregularidades. | Fotoarte: Angélica Vázquez.

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Guía paso a paso para la obtención del título de propiedad

Para obtener la certeza jurídica de un inmueble en 2026, el Gobierno de México recomienda seguir este protocolo administrativo:

Acreditación del acto jurídico: Es necesario contar con un contrato de compraventa, una sentencia judicial de herencia o un acta de donación. En casos de asentamientos irregulares, se debe verificar la elegibilidad ante el INSUS o los institutos de vivienda estatales.

Es necesario contar con un contrato de compraventa, una sentencia judicial de herencia o un acta de donación. En casos de asentamientos irregulares, se debe verificar la elegibilidad ante el o los institutos de vivienda estatales. Trámite ante Notario Público: El notario realiza la búsqueda de antecedentes registrales y redacta la escritura pública. Este paso otorga "fe pública" al acuerdo privado entre las partes.

El notario realiza la búsqueda de antecedentes registrales y redacta la escritura pública. Este paso otorga "fe pública" al acuerdo privado entre las partes. Cumplimiento de obligaciones fiscales: El interesado debe cubrir el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y los derechos de inscripción. En programas de regularización del gobierno, suelen existir condonaciones o descuentos significativos.

El interesado debe cubrir el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) y los derechos de inscripción. En programas de regularización del gobierno, suelen existir condonaciones o descuentos significativos. Inscripción Registral: El notario presenta el documento ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC). Solo mediante esta inscripción, la titularidad es oponible frente a terceros y se formaliza el dominio absoluto.

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