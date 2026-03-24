Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a derrame de petróleo en Golfo de México; esto dijeron

El domingo 22 de marzo, Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó un nuevo derrame en la refinería Olmeca Dos Bocas, ocurrido pocos días después de un incendio en la misma zona.

En menos de un mes, la empresa ha reportado al menos dos derrames en la refinería, además de otro en las costas de Veracruz. Esta secuencia de eventos ha generado preocupación por la frecuencia de fallas y sus posibles consecuencias.

Incendio en barda perimetral de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Foto: Especial

Como respuesta, Pemex informó sobre recorridos de supervisión en el muelle y la playa de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Dos Bocas. También se realizaron reuniones de coordinación para implementar medidas de contención, limpieza y evaluación del impacto ambiental.

Sin embargo, autoridades mexicanas señalaron que aún no se ha determinado el punto exacto donde se originó el derrame de hidrocarburo que afecta al Golfo de México. Desde febrero, organizaciones ambientales han reportado la presencia de contaminantes en la zona.

🚨 ¡ALERTA EN CUARESMA! Derrame de petróleo contamina playas de Tabasco y costas de Veracruz.

Pescadores ven sus redes y lanchas cubiertas de crudo: “Ya valió madre”. @Pemex calla, sin origen ni plan de limpieza.😡 #DerramePetroleo #Tabasco #Veracruz #Cuaresma pic.twitter.com/MCMjC69tuQ — Soy Luisma (@LumaLpez1) March 2, 2026

El impacto ya es visible en más de 170 kilómetros de litoral en Tabasco y Veracruz, con afectaciones a ecosistemas costeros, fauna marina y actividades económicas como la pesca.

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Salinas Pliego y Chumel Torres reaccionan a derrame de petróleo en Golfo de México

El derrame ha provocado reacciones por parte de organizaciones, usuarios, empresarios y comunicadores como Chumel Torres, quien criticó la falta de posicionamientos por parte de organizaciones ambientalistas, al señalar que se trata del tercer incidente en el mes.

"OTRO derrame de petróleo en Tabasco. El tercero este mes. ¿Y greenpeace? ¿Y los activistas? ¿Y los artistas cantando "salven a las ballenitas"? ¿Nadie? Qué culero que el activismo y ser chairo sean sinónimos", escribió.

Chumel Torres reaccionan a derrame de petróleo en Golfo de México. Foto: Captura de pantalla

Ante ello, horas después Greenpeace México advirtió por medio de sus redes sociales que, la contaminación se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros de costa. Además cuestionó las versiones oficiales que reportan avances importantes en la limpieza, al considerar que los datos de comunidades y redes ambientales muestran un escenario distinto.

⚠️ Este ya es un derrame petrolero sin control. ⚠️



🛑El derrame petrolero en el Golfo de México se sigue extendiendo y ya suma un total de 630 kilómetros de línea de costa afectada, lo que representa la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. pic.twitter.com/YR5ua3IS25 — Greenpeace México (@greenpeacemx) March 23, 2026

A las críticas también se sumó el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien pidió posicionamientos de autoridades como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Salinas Pliego reacciona a derrame de petróleo en Golfo de México. Foto: Captura de pantalla

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