María Laura, esposa de Salinas Pliego, defiende a empresario tras señalamientos de Sheinbaum; esto dijo

Ante la creciente tensión entre la Presidenta, Claudia Sheinbaum y Ricardo Salinas Pliego, la polémica continuó este 9 de julio en redes sociales; luego de que en su conferencia matutina, la mandataria evidenció públicamente al empresario de tener presuntas actitudes misóginas, al criticar a las escritoras Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero.

Rápidamente, el dueño de TV Azteca rechazó las acusaciones y por medio de ‘X’ señaló al gobierno federal de incurrir en “abusos de poder, insultos y linchamientos públicos”.

“Presidente Sheinbaum: Hoy me obliga de nuevo a responderle, de presidente a presidente. No es nuevo que su administración me use como distractor. Sin embargo, sus recientes declaraciones apoyando a tres ‘escritoras’ —financiadas por su gobierno y dedicadas a difamarme— “, se lee en el comunicado.

Aunado al escrito que compartió el multimillonario, María Laura Medina, esposa de Salinas Pliego, defendió a su marido de dichas acusaciones.

Esposa de Salina Pliego defiende a empresario en redes sociales

María Laura Medina, se unió a la polémica para defender la postura de su esposo y hacer un llamado a “No confundir justicia con revancha. No travistamos el feminismo para volverlo un arma de odio”.

Ante la trascendencia del conflicto, la jalisciense hizo énfasis a que el empresario es un hombre que “siempre se ha manejado con respeto y cuidado hacia madre, a su hija, a su hermana, a sus cuñadas, a sus concuñas, a sus nueras, a sus nietas, a sus sobrinas, a sus colaboradoras y a sus amigas. ¿Por qué? Porque todas son personas de bien. No por el hecho de ser mujeres, sino por ser seres humanos valiosos que aportan a su entorno”.

En el mensaje etiquetó a Sheinbaum, Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero para expresar los siguiente:

“Ante los recientes ataques de ustedes 4 hacia mi esposo, siento la necesidad —como mujer, como ciudadana y como esposa— de alzar la voz con firmeza y claridad. Ricardo es un hombre que me impulsa, me defiende, me cuida y me respeta. Es un compañero de vida que honra su palabra y sus vínculos. Me admira y yo lo admiro.

Ser mujer no nos da derecho a atacar sin pruebas a ningún hombre. Así como hay mujeres que merecen respeto, también hay hombres que lo merecen. El género no define la ética, ni la integridad. Lo hacen los actos”, enfatizó.

La esposa del empresario expresó su postura en redes sociales. Foto: Captura de pantalla

