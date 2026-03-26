El Primer Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha y traerá cambios importantes en la forma en que se activan las alertas en México. Se trata de un ejercicio clave para reforzar la cultura de prevención ante sismos y conmemora el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: especial

¿Cuándo será el Simulacro Nacional 2026 y qué lo hace diferente?

El simulacro se realizará el próximo 6 de mayo a las 11:00 de la mañana en los 32 estados del país.

Una de las principales novedades es el uso de la tecnología Cell Broadcast, que permitirá enviar la alerta sísmica en celulares de forma masiva a más de 80 millones de dispositivos. Este sistema no necesita internet ni genera saturación en las redes móviles.

¿Cuándo será el Simulacro Nacional 2026?¨Esto se sabe. Foto: Captura de pantalla en X

El mensaje que aparecerá en los teléfonos será claro:“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”

Además, se activarán más de 14 mil altavoces en entidades como Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla, ampliando el alcance del ejercicio.

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Registro de inmuebles para el Simulacro Nacional 2026

Participar en el registro de inmuebles para el Simulacro Nacional 2026 es una forma efectiva de fortalecer la preparación ante emergencias. Las autoridades, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, invitaron a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general a sumarse.

¡Buenos días! Que tu escuela sea parte del simulacro más importante del país. 🏫🚨

Registra tu inmueble y participa en el #PrimerSimulacroNacional2026.



👉 Ingresa aquí: https://t.co/0Kyjmn9Ykt pic.twitter.com/y2Ab3o6v29 — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 26, 2026

Ante ello, registrar un inmueble permite que brigadas internas y ocupantes practiquen protocolos de seguridad, lo que mejora la capacidad de respuesta ante una situación real.

¿Cómo registrar un inmueble paso a paso?

El proceso para el registro del inmueble es sencillo, gratuito y rápido. Solo se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio oficial del simulacro

Seleccionar el estado correspondiente

Ingresar un correo electrónico

Designar a una persona responsable

Capturar los datos del inmueble ( tipo, ubicación y número de personas)

Elegir la hipótesis del simulacro según los riesgos de la zona

Enviar el registro

El trámite se realiza en línea a través del portal oficial: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/simulacromayo2026/

Registro inmueble paso a paso para Simulacro Nacional 2026. Foto: especial

Fecha límite para registrarse al Simulacro Nacional 2026

El registro para el Simulacro Nacional 2026 estará disponible hasta el 5 de mayo a las 23:59 horas. Después de esa fecha, aún se podrá participar en el ejercicio, pero sin formar parte del conteo oficial que permite evaluar los resultados a nivel nacional.

Sumarse a este tipo de actividades no solo cumple con un requisito, también fortalece la prevención de desastres en México y ayuda a que más personas sepan cómo actuar ante una emergencia real.

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