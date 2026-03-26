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El Primer Simulacro Nacional 2026 ya tiene fecha y traerá cambios importantes en la forma en que se activan las alertas en México. Se trata de un ejercicio clave para reforzar la cultura de prevención ante sismos y conmemora el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).
¿Cuándo será el Simulacro Nacional 2026 y qué lo hace diferente?
El simulacro se realizará el próximo 6 de mayo a las 11:00 de la mañana en los 32 estados del país.
Una de las principales novedades es el uso de la tecnología Cell Broadcast, que permitirá enviar la alerta sísmica en celulares de forma masiva a más de 80 millones de dispositivos. Este sistema no necesita internet ni genera saturación en las redes móviles.
El mensaje que aparecerá en los teléfonos será claro:“ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”
Además, se activarán más de 14 mil altavoces en entidades como Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla, ampliando el alcance del ejercicio.
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Registro de inmuebles para el Simulacro Nacional 2026
Participar en el registro de inmuebles para el Simulacro Nacional 2026 es una forma efectiva de fortalecer la preparación ante emergencias. Las autoridades, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Coordinación Nacional de Protección Civil, invitaron a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general a sumarse.
Ante ello, registrar un inmueble permite que brigadas internas y ocupantes practiquen protocolos de seguridad, lo que mejora la capacidad de respuesta ante una situación real.
¿Cómo registrar un inmueble paso a paso?
El proceso para el registro del inmueble es sencillo, gratuito y rápido. Solo se deben seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial del simulacro
- Seleccionar el estado correspondiente
- Ingresar un correo electrónico
- Designar a una persona responsable
- Capturar los datos del inmueble ( tipo, ubicación y número de personas)
- Elegir la hipótesis del simulacro según los riesgos de la zona
- Enviar el registro
El trámite se realiza en línea a través del portal oficial: https://simulacronacional.sspc.gob.mx/simulacromayo2026/
Fecha límite para registrarse al Simulacro Nacional 2026
El registro para el Simulacro Nacional 2026 estará disponible hasta el 5 de mayo a las 23:59 horas. Después de esa fecha, aún se podrá participar en el ejercicio, pero sin formar parte del conteo oficial que permite evaluar los resultados a nivel nacional.
Sumarse a este tipo de actividades no solo cumple con un requisito, también fortalece la prevención de desastres en México y ayuda a que más personas sepan cómo actuar ante una emergencia real.
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