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Un sismo de magnitud 4.9 se registró la madrugada de este jueves 26 de marzo de 2026 en el estado de Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 5:07 horas y tuvo su epicentro a 12 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, con una latitud de 15.58 y longitud de -93.24.

El SSN detalló que el sismo se produjo a una profundidad de 100 kilómetros.

Hasta el momento, autoridades locales no han reportado personas lesionadas ni daños materiales derivados de este evento.

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De acuerdo con Protección Civil de Chiapas , el movimiento fue percibido en diversos municipios, incluidos: Villaflores, Venustiano Carranza, Región Soconusco Bajo, Tapachula, Berriozábal, San Fernando, Capitán Luis Ángel Vidal, El Parral y Tuxtla Gutiérrez.​

Hasta el momento, no se reportan afectaciones en infraestructura ni daños a la integridad de las y los ciudadanos.

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