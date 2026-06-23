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La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) alertó a las y los aficionados por ofertas falsas y promociones engañosas durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y llamó a desconfiar de ofertas poco creíbles.
A través de un comunicado, advirtió que ha identificado promociones con precios muy bajos de boletos, experiencias exclusivas, paquetes turísticos, hospedaje o de alimentos y souvenirs difundidos en redes sociales por cuentas que no informan medios de contacto verificables, ubicación y políticas claras de cambio, devolución o cancelación.
Detalló que también ha detectado sitios que aparentan ser confiables, pero no cuentan con los requisitos mínimos de comercio electrónico para garantizar transacciones justas, seguras y transparentes de acuerdo con las disposiciones regulatorias.
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Ante ello, la Profeco llamó a la afición a desconfiar de ofertas poco creíbles o urgentes que estas páginas ofrezcan y pidió adquirir productos y contratar servicios únicamente con proveedores oficiales o autorizados que garanticen relaciones comerciales apegadas a la ley y evitar recurrir a los mercados secundarios.
La Procuraduría precisó que, como parte de las acciones de defensa de los derechos de las personas consumidoras, a través de la Dirección General de Procedimientos, realiza un monitoreo constante de la publicidad difundida en plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico, así como también atiende las denuncias recibidas para tomar medidas preventivas y regular estas prácticas.
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Además, instó a las y los consumidores a denunciar la publicidad engañosa y abusiva que detecten, pues aseguró que con estos reportes la institución puede sancionar económicamente a los proveedores o incluso solicitar la modificación o el retiro de la publicidad que no cuente con sustento.
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