La Copa Mundial de Futbol contribuyó a la llegada de más pasajeros internacionales al Aeropuerto Internacional de Monterrey, operado por Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

Según registros de la terminal aérea, del 1° al 21 de junio de 2026 transitaron 153 mil 075 pasajeros internacionales, una cifra 5.5% superior a la del mismo periodo del año anterior.

Tan solo entre el 15 y 21 de junio, semana que incluye el histórico juego número mil de este campeonato, celebrado entre Japón y Túnez, el aeropuerto atendió 59 mil 898 pasajeros internacionales un 12.9% superior al mismo periodo del año anterior.

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Crecimiento impulsado por la llegada de visitantes, aficionados, equipos de trabajo, medios de comunicación y viajeros de negocios vinculados a la actividad económica y turística que genera este evento.

OMA destacó que la amplia red de rutas internacionales que operan desde Monterrey, junto con las recientes incorporaciones de nuevos destinos y frecuencias, ha permitido atender de manera eficiente la demanda de viajeros que llegan a la ciudad durante este periodo de alta actividad.

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Con dos juegos mundialistas más por disputarse en las próximas semanas, incluyendo Sudáfrica contra Corea el 24 de junio y el de dieciseisavos de final entre el primer lugar del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C el próximo 29 de junio, la expectativa es que la afluencia de viajeros internacionales continúe creciendo.

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Actualmente, el aeropuerto mantiene operaciones hacia más de 66 destinos, de los cuales, 26 son internacionales y continúa ejecutando un programa de inversión y modernización en infraestructura, tecnología y experiencia del pasajero para atender el crecimiento sostenido de la demanda aérea y fortalecer su capacidad operativa rumbo a los próximos años.

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