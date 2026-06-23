Economía | 23-06-26 | 17:19 | Actualizada | 23-06-26 | 17:19 |

La contribuyó a la llegada de más pasajeros internacionales al Aeropuerto Internacional de Monterrey, operado por Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA).

Según registros de la terminal aérea, del 1° al 21 de junio de 2026 transitaron 153 mil 075 pasajeros internacionales, una cifra 5.5% superior a la del mismo periodo del año anterior.

Tan solo entre el 15 y 21 de junio, semana que incluye el histórico juego número mil de este campeonato, celebrado entre , el aeropuerto atendió 59 mil 898 pasajeros internacionales un 12.9% superior al mismo periodo del año anterior.

Lee también

Crecimiento impulsado por la llegada de visitantes, aficionados, equipos de trabajo, medios de comunicación y viajeros de negocios vinculados a la actividad económica y turística que genera este evento.

OMA destacó que la amplia red de rutas internacionales que operan desde Monterrey, junto con las recientes incorporaciones de nuevos destinos y frecuencias, ha permitido atender de manera eficiente la demanda de viajeros que llegan a la ciudad durante este periodo de alta actividad.

[Publicidad]

Con dos juegos mundialistas más por disputarse en las próximas semanas, incluyendo Sudáfrica contra Corea el 24 de junio y el de dieciseisavos de final entre el primer lugar del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C el próximo 29 de junio, la expectativa es que la afluencia de viajeros internacionales continúe creciendo.

Lee también

Actualmente, el aeropuerto mantiene operaciones hacia más de 66 destinos, de los cuales, 26 son internacionales y continúa ejecutando un programa de inversión y modernización en infraestructura, tecnología y experiencia del pasajero para atender el crecimiento sostenido de la demanda aérea y fortalecer su capacidad operativa rumbo a los próximos años.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]