La fama de Merlín sigue creciendo a pasos agigantados. El carismático ave que se volvió viral durante las celebraciones por la victoria de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026 no solo conquistó las redes sociales, sino que también recibió el reconocimiento de la FIFA como embajador oficial de la Ciudad de México y hasta apareció en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El pato Merlín y su familia fueron invitados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la mañanera. Foto: HUGO SALVADOR/EL UNIVERSAL

Sin embargo, detrás del fenómeno que hoy acapara la atención mediática existe una historia poco conocida. Antes de que el pato de raza Pekín se convirtiera en el consentido de los aficionados, otras dos integrantes de su familia ya habían logrado cautivar a miles de personas: Bruna y Waffle, dos patitas cuya popularidad las transformó en auténticas celebridades virales.

Lee también: Pato "Merlín" acompaña a Sheinbaum en su mañanera; vamos a ayudar a la familia, asegura la Presidenta

¿Quién es Bruna, la famosa hermana de Pato Merlín?

Mucho antes de que el nombre del "pato mundialista" se hiciera tendencia, la figura más reconocida de la familia era Bruna, una pata que alcanzó notoriedad en 2020 gracias a unas imágenes que se difundieron en redes sociales.

Lo que llamó la atención de los usuarios fue verla recorrer varios puntos de la Ciudad de México utilizando pequeños tenis diseñados especialmente para proteger sus patas del pavimento y evitar lesiones durante sus caminatas.

Las fotografías de Bruna caminando por estaciones de la Línea 3 del Metro y por calles del Centro Histórico despertaron la curiosidad de cientos de personas, quienes quedaron sorprendidas por la peculiar escena.

[Publicidad]

La fama de la ave llegó incluso al festival Sneaker Fever, cuyos organizadores lograron localizar a la familia para entregarles algunos obsequios. Entre ellos destacaron varios pares de tenis para los integrantes del hogar y un modelo especial adaptado al tamaño de Bruna.

¡Muchas gracias a todos los que nos ayudaron a encontrar a Bruna! Hoy nos reunimos con ella y su familia para compartir el amor por los sneakers con unos regalillos. pic.twitter.com/LU6mreWY9f — Sneaker Fever Mx (@sneakerfevermx) February 28, 2020

¿Qué pasó con Waffle, la otra hermana de Pato Merlín?

Tras la popularidad de Bruna, otra integrante de la familia comenzó a ganar seguidores en internet. Se trató de Waffle - la hija de Bruna- una patita que acostumbraba acompañar diariamente a Karla y a sus hijos mientras trabajaban vendiendo agua embotellada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc.

Lee también: Merlín registra su imagen en el IMPI; ya se venden sus peluches en el Centro Histórico

[Publicidad]

Vestida con llamativos atuendos y caminando junto a la familia durante largas jornadas laborales, Waffle se convirtió en una figura entrañable para usuarios que seguían sus recorridos a través de fotografías y videos compartidos en redes.

Su historia generó una fuerte conexión con el público, pues representaba el vínculo especial que existía entre la familia y sus animales, una característica que hoy también explica parte del éxito de Merlín.

La tragedia que marcó a la familia de Pato Merlín

Aunque Waffle logró convertirse en una de las aves más queridas de internet, su historia tuvo un desenlace que conmovió a miles de personas.

[Publicidad]

En 2024, la familia informó que la patita murió después de ingerir comida que presuntamente habría sido arrojada de manera intencional por una persona en la vía pública. La noticia generó indignación entre quienes habían seguido su historia durante años.

De acuerdo con declaraciones compartidas por la familia en aquel momento, la pérdida dejó un profundo vacío emocional, especialmente en uno de los hijos, quien mantenía un fuerte lazo afectivo con el ave.

También te interesará:

[Publicidad]

Una vieja charla con Carlos Monsiváis; "López Obrador estaba loco con sus desmedidos sueños de grandeza”, decía

Olvídate de las moscas en tu hogar; tres remedios caseros y económicos para ahuyentarlas

¡Pasión en el Mundial 2026! adulta mayor mexicana se vuelve viral por besar a turistas alemanes en pleno festejo

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv



