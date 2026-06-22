La euforia por la justa mundialista ha tomado por completo las calles de la Ciudad de México, transformando los monumentos históricos en auténticas pistas de baile y convivencia multicultural.

Tras el triunfo que consiguió el conjunto mexicano el jueves pasado contra la escuadra de Corea, miles de aficionados locales optaron por reunirse en el emblemático Ángel de la Independencia.

Durante la noche y la madrugada del 18 de junio, los capitalinos compartieron festejos con decenas de turistas extranjeros, dándoles la bienvenida en un ambiente de júbilo, cánticos y hospitalidad.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

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El inesperado momento que conquistó las plataformas digitales

Con el paso de los días, diversos usuarios compartieron en redes sociales (como Instagram y TikTok) múltiples fragmentos visuales que documentan las celebraciones callejeras. No obstante, una grabación en específico acaparó la atención colectiva y adquirió una enorme notoriedad digital.

En la cinta se puede apreciar a una mujer de la tercera edad inmersa en la aglomeración de fanáticos de la capital, justo a un costado de dos jóvenes aficionados de origen alemán.

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La multitud congregada (fiel a la costumbre festiva que caracteriza a los seguidores locales) comenzó a corear de manera unísona la frase "beso de tres".

Ante la insistencia y la algarabía general, los turistas europeos y la adulta mayor accedieron a participar en el gesto afectivo, desatando los vítores de quienes presenciaban la escena. El momento exacto quedó registrado por las cámaras de los teléfonos móviles de los asistentes, consolidándose rápidamente como una de las postales más replicadas del torneo.

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El impacto de la calidez local ante los ojos del mundo

La popularidad de la grabación es medible a través de las métricas de las plataformas virtuales, donde el video original ya cuenta con más de 15.4 millones de reproducciones y acumula cientos de comentarios que felicitan y alaban la espontaneidad de la mujer.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (institución internacional especializada en las dinámicas de movilidad y hospitalidad global), los mega eventos deportivos funcionan como catalizadores de intercambio cultural, donde la percepción positiva y el ánimo festivo de la sociedad receptora fortalecen el atractivo de una nación ante los viajeros internacionales.

El ecosistema digital califica este fenómeno como una muestra del "caos grandioso" que define las grandes victorias en el territorio de México, consolidando su reputación global como una de las sedes más vibrantes y hospitalarias del planeta.

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