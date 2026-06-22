Para prevenir riesgos asociados con la difusión de retos virales peligrosos utilizados para generar contenido en redes sociales con motivo de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, recomendaron evitar participar en esos desafíos.

Entre los riesgos identificados se encuentran el ingreso a zonas restringidas de los estadios para grabar videos, la realización de maniobras peligrosas en vialidades cercanas a los recintos deportivos, el escalamiento de estructuras para obtener fotografías.

También la invasión de áreas de seguridad, actos de vandalismo para generar contenido viral o la participación en desafíos que impliquen el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias durante las celebraciones.

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De acuerdo a las dependencias, los organizadores o promotores de estos retos suelen difundir videos cortos en redes sociales para incentivar a los usuarios a replicar acciones relacionadas con la justa mundialista, generalmente prometen reconocimiento, popularidad o la posibilidad de obtener miles de reproducciones mediante el uso de etiquetas y tendencias asociadas al torneo.

La SSPC y SCC recomendó evitar participar en retos o desafíos difundidos en redes sociales que impliquen riesgos físicos, actos de violencia o el incumplimiento de medidas de seguridad.

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Además, analizar las posibles consecuencias antes de realizar cualquier actividad promovida como tendencia en internet.

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Para orientación o reporte de incidentes, la Policía Cibernética de la Ciudad de México se encuentra disponible en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086.

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Las autoridades federales y locales refrendaron su compromiso de informar y fortalecer la seguridad digital de la población en el marco de este evento internacional.

Sugerencias para evitar riesgos:

Evitar ingresar a zonas restringidas, estadios, instalaciones o espacios públicos con el propósito de grabar contenido para redes sociales.

Evitar realizar maniobras peligrosas en vialidades, transporte público o lugares concurridos para obtener fotografías o videos.

Desconfiar de publicaciones que incentiven conductas extremas a cambio de popularidad, seguidores o recompensas.

Supervisar la actividad digital de niñas, niños y adolescentes, orientándolos sobre los riesgos asociados con los retos virales.

Reportar ante las plataformas digitales cualquier contenido que promueva actividades peligrosas o que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales y verificar la autenticidad de la información antes de participar en cualquier dinámica difundida en redes sociales.

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aov/apr