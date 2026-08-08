A un año de que autoridades de la Ciudad de México comenzaron a intentar identificar a personas fallecidas cuyos cuerpos están bajo su resguardo, se han identificado a un total de mil 420, y se busca contactar a las familias de 409 de estas personas a través de un fotoboletín.

El titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que, en agosto de 2025, junto con la Fiscalía General de Justicia capitalina, y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses inició la identificación de personas fallecidas que se encontraban en calidad de desconocidas.

De las mil 420 personas que fueron identificadas mediante su huella dactilar y cotejando información con el Instituto Nacional Electoral (INE) ya se han contactado a 452 de las familias, aseguró.

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“De forma que ya sabemos quiénes son, su última dirección que dieron al INE y tenemos su fotografía. De este ejercicio ya logramos dar con 452 familias, esto lo hicimos por medio de visitas casa por casa, de llamadas telefónicas, y estas 452 familias ya pudimos notificarlas del fallecimiento de su familiar”, detalló.

Sin embargo, en 37 de los casos donde se pudo contactar a los familiares de alguna de las personas fallecidas, estas no han aceptado hacerse cargo del cuerpo.

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En entrevista con EL UNIVERSAL, el comisionado de Búsqueda explicó que los fotoboletines se elaboran cuando las familias de personas fallecidas no son localizadas por el personal de la Comisión de Búsqueda de Personas y de la Fiscalía General de Justicia.

“¿Cómo buscamos a estas familias? Como decía, casa por casa y llamadas telefónicas y cuando no las encontramos publicamos un fotoboletín, de manera que ahorita hemos publicado 409 fotoboletines, es decir, 409 casos de personas fallecidas que no logramos encontrar a sus familias ni en casa por casa ni en llamadas y que nuestra última alternativa es que la sociedad nos ayude a difundir la información”, explicó.

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Este esfuerzo fue calificado por el funcionario como único, ya que anteriormente no se llevaba a cabo, y se buscó identificar personas finadas en distintos años.

“Creo que el impacto es de 100%, porque esto no se hacía antes, no se salía a la calle a buscar a los familiares, se estaba a la espera de que el familiar fuera al Incifo a reclamar y este es un cambio de perspectiva, de paradigma, en el hecho de que el gobierno no solamente identifique, sino que se preocupe en salir a notificar”, señaló.

Las personas que se busca devolver a sus seres queridos por autoridades de la Ciudad de México tuvieron diversas causas de muerte, no necesariamente víctimas de violencia, como temas médicos, de edad.

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“Queremos prevenir que estas personas sean buscadas en calidad de desaparecidas, porque en realidad están aquí, están aquí con nosotros y lo que tenemos que hacer es devolverlos a su casa”, agregó el comisionado Luis Gómez Negrete.

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