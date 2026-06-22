Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, lanzó otra advertencia a los integrantes de la delincuencia: Los encontraremos sin importar qué método utilicen.

A través de sus redes sociales, Johnson destacó el aseguramiento que hicieron autoridades estadounidenses de 43 mil cartuchos de munición en un solo día en el puerto de entrada de Mariposa, Arizona.

Esto, con tecnología avanzada de inspección no intrusiva.

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Indicó que este decomiso reafirma el compromiso del presidente Donald Trump de detener el flujo ilegal de armas y desarmar a los cárteles.

"También demuestra el valor de la tecnología avanzada de inspección no intrusiva para identificar y detener actividades ilícitas.

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"Sin importar el método que utilicen, los delincuentes deben saber que los encontraremos. Trabajando juntos Estados Unidos y México, fortalecemos la seguridad y hacemos que nuestras naciones sean más seguras", dijo.

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