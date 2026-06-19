Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y el canciller Roberto Velasco sostuvieron un encuentro con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

En la Cancillería, la secretaria de Gobernación y el secretario de Relaciones Exteriores revisaron con el embajador Johnson el tema migratorio y a agenda bilateral.

"Junto con el canciller Roberto Velasco, nos reunimos con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald D. Johnson, para seguir avanzando con diálogo, cooperación y respeto en materia migratoria", dijo Rodríguez en sus redes sociales.

Funcionarios de México y el embajador de Estados Unidos durante la reunión en la Cancillería, donde se abordaron temas de cooperación migratoria (19/06/2026). Foto: @SRE_mx

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"Durante la reunión, se destacaron los avances alcanzados por el Gobierno de México para atender el proceso migratorio, así como la colaboración binacional permanente, basada en el respeto a los principios que sustentan la relación entre ambos países, la cual ha permitido reducir la migración irregular y combatir las redes de tráfico y trata de personas", dijo la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al encuentro asistió también el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón Céspedes, así como representantes de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República.

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"Trabajando juntos, nuestros países están reduciendo la migración ilegal, combatiendo las redes de trata de personas y salvando vidas.

"Nuestra cooperación ha ayudado a lograr la frontera más segura de la historia. Los resultados importan, y la cooperación da resultados", escribió Johnson en sus redes.

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