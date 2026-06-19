Personas trans y no binarias cumplieron a las 13:00 horas de este viernes 19 de junio, 18 horas atrincheradas en un salón de la Secretaría de Gobernación (Segob) en exigencia a sus demandas, y un diálogo directo con la titular Rosa Icela Rodríguez.

La activista Victoria Sámano indicó a EL UNIVERSAL que hace dos años la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 42-2024 que "se ha cumplido a medias" y habla sobre derechos humanos.

"Estamos exigiendo reforma al artículo primero y 73 de la Constitución, una Ley Integral Trans, pero sobre todo políticas públicas en diferentes dependencias del gobierno federal", explicó.

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Exigen trato directo con Rosa Icela Rodríguez

Mencionó que exigen el trato directo con Rosa Icela Rodríguez porque con otras personas funcionarias de la Segob no se ha llegado a ningún tipo de acuerdo.

"Solamente han sido mesas de simulación, mesas para desgastarnos y cada una de esas mesas ha sido cada dos meses y no siquiera se les ha dado seguimiento.

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"Dijeron que no va a haber ningún diálogo con la secretaria de Gobernación y por eso decidimos tomar estas acciones. Hasta que haya diálogo con la secretaria es que nos vamos a retirar de este espacio", señaló.

Para continuar con su plantón en la Segob, hicieron un llamado a una colecta de víveres, baterías para celular, cobijas y "sobre todo presencia".

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Ante otra manifestación al exterior de la Secretaría de Gobernación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Sámano indicó que ya dialogaron con el magisterio docente.

"Es la omisión de este gobierno con distintos grupos sociales; lo vemos ahora con los maestros de la CNTE, con las madres buscadoras, con las personas trans. Entonces no se trata de un solo grupo, sino de la deficiencia y omisión de este gobierno", mencionó.

Como parte de su plantón en la dependencia encargada de la política interna del país, convocaron a otras actividades como una "sonidera trans" al exterior de la Segob.

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Piden respeto a sus identidades y visibilizar a las transmasculinidades

Personas trans y no binarias informaron la tarde del jueves que se atrincheraron en un salón de la Secretaría de Gobernación "ante la falta de respuestas y por negarse al diálogo".

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"Hemos decidido tomar este pequeño salón y realizar un plantón ante la falta de respuestas y por negarse al diálogo la secretaria Rosa Icela", dijo la activista Victoria Sámano.

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"Lo único que le pedíamos a esta mesa es que nos dieran una fecha para dialogar con Rosa Icela, directamente, y ni eso pudieron cumplirnos", señalaron.

Las personas solicitaron que se respeten sus identidades, se garanticen sus derechos y tener "una vida digna", además que se visibilicen a las transmasculinidades.

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"Exigimos solución a todas nuestras demandas de las personas trans y no binaries, y no queremos más dilaciones por parte de los funcionarios de la Secretaría de Gobernación", mencionaron.

Hicieron un llamado a no criminalizar su protesta y garantizaron que no realizarían ningún acto de iconoclasia.

"¡Nos quedamos aquí hasta que nos den una reunión con la secretaria de Gobernación!", advirtieron.

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apr