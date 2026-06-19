La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que durante la reunión que sostendrá con el rey de España Felipe VI, el próximo 25 de junio en la Ciudad de México abordará el tema del reconocimiento a los pueblos indígenas y los abusos cometidos durante la Conquista.

Lo temas han sido asuntos que ha marcado la relación entre ambas naciones en los últimos años.

Explicó que aprovechará la visita del jefe del Estado español para dialogar sobre temas de interés bilateral, aunque adelantó que uno de los puntos centrales será la importancia que tiene para México el reconocimiento histórico de los agravios cometidos contra los pueblos originarios.

Lee también El rey de España y la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirán en México; encuentro será la próxima semana

El rey Felipe VI de España y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Foto: AFP/EFE

“Voy a comentar con él el tema de lo que significa para México el reconocimiento de los pueblos indígenas y lo que significa para México reconocer los abusos de la conquista”, señaló la mandataria.

Sheinbaum recordó que el monarca español ya ha realizado declaraciones sobre el tema en el pasado, aunque dijo desconocer si durante esta visita emitirá algún posicionamiento adicional.

[Publicidad]

“Él ya hizo una declaración, no conozco si va a ser una declaración particular sobre el tema, pero va a ser uno de los temas que hablemos”, indicó.

Lee también AMLO, Sheinbaum y el Rey de España: el fin de una disputa de seis años

La presidenta detalló que la estancia de Felipe VI en México será breve, ya que el principal motivo de su viaje es asistir al partido de la selección española contra Uruguay en Zapopan, Jalisco, en el marco de la Copa del Mundo.

[Publicidad]

No obstante, consideró pertinente sostener un encuentro con el monarca español para fortalecer el diálogo entre ambos países y abordar diversos temas de la agenda bilateral.

“Ya que viene a México, es pertinente recibirlo y tener una conversación, no solamente de este tema, sino de otros temas también, pero particularmente sobre este tema que ha sido muy importante en la relación de ambos países”, afirmó.

Lee también Detienen a 5 ecuatorianos tras decomiso de 137 kilos de cocaína en Lázaro Cárdenas, Michoacán

[Publicidad]

La titular del Ejecutivo federal insistió en que el debate sobre La Conquista y el perdón, “no impidió la relación entre México y España”.

“La relación siempre existió en todos los ámbitos, nunca se interrumpió esa relación”, recalcó.

nro/apr