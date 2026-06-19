La Secretaría de Marina informó que personal de la dependencia localizó y aseguró cinco bultos con 139 ladrillos que contenían un peso aproximado de 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por lo que cinco personas de nacionalidad ecuatoriana fueron detenidas.

Por medio de un comunicado, la dependencia federal detalló que la operación se realizó en coordinación con las Aduanas del recinto portuario del municipio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes descubrieron el cargamento durante labores de patrulla y vigilancia marítima y en seguimiento a un buque mercante con alerta el posible transporte de mercancía ilícita.

Durante las acciones se inspeccionaron los contenedores transportados a bordo de la embarcación y con apoyo de un binomio canino especializado en detección de narcóticos, se identificaron irregularidades en una carga comercial, donde finalmente encontraron ocultos cinco bultos que contenían la presunta droga.

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Marina asegura 137 kilos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán (19/06/2026). Foto: Especial

La Semar informó que como resultado del decomiso fueron detenidas cinco personas extrajeras de nacionalidad ecuatoriana, presuntamente involucradas en estos actos ilícitos. Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso.

De acuerdo a la Marina, el producto asegurado representa una afectación económica para los grupos delictivos de 29 millones 711 mil pesos, lo que significa que existe un debilitamiento de la estructura financiera y operativa. Informó que con esta acción se evitó que aproximadamente 274 mil dosis de droga lleguen a las y los mexicanos.

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Finalmente la dependencia expresó el compromiso de las autoridades marítimas y aduaneras para fortalecer los mecanismos de seguridad en los puertos nacionales en busca de impedir que sustancias ilícitas afecten la salud y el bienestar de la población.

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