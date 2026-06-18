Ante las declaraciones de Epigmenio Mendieta, abogado en México de Fernando Farías Laguna —acusado de encabezar una red de huachicol fiscal— de no respetar el proceso y de presentar omisiones en el caso de su cliente; la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que puede asistir a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar sus quejas.

“El abogado puede ir a la Fiscalía General de la República. Las fuerzas armadas tienen sus protocolos y qué bueno que los tengan: Defensa, Marina, tienen sus protocolos, tienen sus propios fiscales, militares, naval y en esos protocolos atienden a las personas. Estas personas (hermanos Farías) tienen orden de aprehensión de un juez y carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República. Entonces, ¿quién debe atender a los abogados? La Fiscalía”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este jueves 18 de junio, la mandataria rechazó que la detención de Fernando Farías se logró por denuncias anónimas, sino por el decomiso de 10 millones de litros de diésel con el aseguramiento del buque "Challenge Procyon" en el puerto de Tampico el año pasado.

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Fernando Farías, quien se desempeñaba como Contralmirante y señalado por el delito de delincuencia organizada. Foto: Especial

“Entonces, no permitieron que descargara, había descargado ya algo, pero no permitieron que siguiera descargando. Y a partir de ahí se abrió una investigación y al abrirse esta investigación se encontró que estas dos personas de la Secretaría de Marina, que no es la Secretaría de Marina, son dos elementos que estaban participando en particular en la entrada de ese buque. No fue denuncia anónima ni nada, fue un alertamiento de aduanas”, reiteró.

Sobre la reserva de información de este caso, la Jefa del Ejecutivo justificó que se trata de una investigación en curso. Sin embargo, aseguró que los abogados de los acusados pueden tener acceso a las carpetas. Cuestionada por las inconformidades del abogado Epigmenio Mendieta y la garantía del Estado de Derecho, respondió que se han detenido a figuras políticas involucradas con grupos criminales.

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“El Estado de derecho se garantiza y hay que seguir avanzando (...) se detuvo a varios presidentes municipales por la demostración de que estaban vinculados con el crimen organizado”, afirmó esta mañana.

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El vicealmirante Manuel Roberto Farías, detenido por el caso de huachicol fiscal. Foto: Especial

-“¿Y cuándo van por un gobernador, presidenta?”, se le cuestionó en Palacio Nacional.

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-”Cuando haya pruebas, eso es Estado de Derecho, porque no se puede hablar sin pruebas”, respondió.

Así se destapó la red de huachicol fiscal en México

El 31 de marzo de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Esto destapó a funcionarios de la Secretaría de Marina ligados al delito de contrabando de combustible en México, entre ellos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, detenidos y señalados como presuntos líderes.

Actualmente, ambos sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, están detenidos; sin embargo, su defensa acusa que existen otros funcionarios y empresarios vinculados al caso que deben investigarse.

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En junio, tras el decomiso de 10 millones de litros de diesel en Tampico, Tamaulipas, el gabinete de seguridad informó de la desarticulación de una red de huachicol nacional. Foto: Especial

El primero de los hermanos Farías Laguna en ser detenido fue el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, aprehendido a principios del mes de septiembre del 2025. Actualmente permanece en el penal de máxima seguridad en El Altiplano acusado de delincuencia organizada y huachicol fiscal.

En tanto, el contralmirante Fernando Farías Laguna fue detenido el pasado 23 de abril en Argentina, en seguimiento a una orden de aprehensión por delincuencia organizada con el fin de cometer delitos en materia de hidrocarburos. También contaba con una ficha roja de Interpol.

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Pese a que ambos son señalados como líderes, existen más funcionarios detenidos y ligados al caso. Seis meses después del aseguramiento histórico de combustible en Tamaulipas, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de 14 personas vinculadas al caso.

*Con información de Nataly Romero

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