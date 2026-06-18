En Central de Inteligencia Política generamos mensualmente el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante mayo de 2026, la cobertura mediática de la Mandataria federal alcanzó su nivel más alto del año: mil 334 millones de pesos, cifra que supera en 32% a la registrada en abril y se sitúa por encima del promedio mensual de 2026.

Sin embargo, el incremento en volumen no se tradujo en un mejor balance. La cobertura efectiva cayó al grado de ser el resultado más bajo desde marzo, cuando la crisis de la reforma electoral llevó a la Presidenta a su único mes en territorio negativo del año.

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En mayo, 45% de la cobertura fue positiva, 41% negativa y 14% neutra. Más presencia, peor equilibrio. El factor determinante fue el caso Rubén Rocha Moya, que absorbió 39% de toda la cobertura presidencial del mes.

La nota diplomática enviada a Estados Unidos para exigir pruebas en contra del gobernador sinaloense con licencia representó el tema individual de mayor valor del periodo.

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La defensa pública de Rocha Moya sumó otro 2% en el mismo tono. En conjunto, el expediente Sinaloa concentró casi 90% de toda la cobertura adversa de Sheinbaum Pardo durante el mes de mayo.

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Cuando un solo tema absorbe cuatro de cada 10 notas de cobertura con tono negativo, el resto de la agenda difícilmente alcanza para compensar.

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En el plano positivo, la firma del Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea fue el hito más relevante del mes, con 7% de la cobertura y tono favorable.

La agenda económica aportó varios temas de valor moderado: la inauguración del Hospital Dr. Agustín O’Horán, el hospital público para personas sin seguro social más grande de Latinoamérica; el plan de gasoductos de 140 mil millones de pesos, el auto eléctrico Olinia, la inversión de General Motors y el Plan México.

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La recepción de BTS y U2 en Palacio Nacional sumó 3% de cobertura con tono positivo, que ayudó a diversificar la narrativa en un mes de alta tensión diplomática.

También hay que registrar que la Presidenta desmintió públicamente a su secretario de Educación, Mario Delgado, al aclarar que el recorte al calendario escolar “sólo fue una propuesta”, lo que le generó cobertura propia con tono favorable y, de paso, le transfirió el costo mediático de la crisis a Delgado Carrillo.

En suma, mayo de 2026 se configuró como un mes de máxima visibilidad y mínimo margen para la presidenta Sheinbaum Pardo.

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La agenda diplomática en torno al caso Sinaloa dominó el espacio informativo y neutralizó los avances en materia económica, energética y social.

El Mundial 2026, que arrancó hace unos días, le ofrecerá un alivio narrativo casi garantizado. Pero el expediente Rocha Moya no desaparece con un partido de futbol y la relación con Washington seguirá siendo el flanco más costoso de su cobertura mediática en los meses por venir.

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