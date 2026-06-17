La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que evalúa ver en Palacio Nacional el partido de México contra Corea del Sur, con su esposo José María Tarriba, este jueves 18 de junio a las 19:00 horas.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que depende del trabajo que tenga.

“Vamos a ver cómo está el trabajo aquí, a lo mejor lo veo aquí mismo, a lo mejor jalo a mi esposo para que lo vea”, dijo la Presidenta.

Lee también La Selección Mexicana desata locura en su llegada a Guadalajara

Para el partido de México contra República Checa el próximo 24 de junio, día de su cumpleaños, Claudia Sheinbaum apuntó que podría salir a verlo.

Destacó el decreto que se publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que señala home office y suspensión de clases en la Ciudad de México y Guadalajara “para evitar que haya mucho congestionamiento” por los partidos del Mundial 2026.

[Publicidad]

Lee también Álvaro Fidalgo envía mensaje tras su debut en el Mundial 2026 con México: Agradecido por tanto