Este miércoles continúa la actividad de la Copa del Mundo 2026, con cuatro interesantes partidos de los Grupos K y L.

Cristiano Ronaldo y Portugal entran en acción ante la República Democrática del Congo, así como uno de los partidos más interesantes en esta Fase de grupos, el Inglaterra ante la Selección de Croacia.

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Asimismo, la Ciudad de México albergará su segundo partido en el estadio Azteca. La Selección de Colombia enfrentará la Uzbekistán que dirige Fabio Cannavaro.

Ghana ante la Selección de Panamá, la última de la Concacaf en entrar en acción, es otro de los compromisos para este miércoles 17 de junio.

¿Cuándo y dónde ver los partido del Mundial 2026, este miércoles 17 de junio?

Únicamente uno de estos partidos será transmitido por televisión abierta. Aquí te decimos cuál.

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Portugal vs RD Congo/ 11:00 horas/ ViX Pase Mundial

Inglaterra vs Croacia/ 14:00 horas/ Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Pase Mundial

Ghana vs Panamá/ 17:00 horas/ ViX Pase Mundial

Uzbekistán vs Colombia/ 20: horas/ ViX Pase Mundial

Asimismo, podrás seguir detalle a detalle cada encuentro en los Minuto a Minuto de EL UNIVERSAL Deportes .

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