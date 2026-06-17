En el partido que empezó en la noche del martes y terminó en la madrugada del miércoles, la Selección de Austria superó por 3-1 a Jordania en el cierre de la primera jornada del Grupo J en el Mundial 2026. Así, comparten el liderato con Argentina, que goleó a Argelia en una noche brillante de Lionel Messi.

Los dirigidos por Ralf Rangnick lograron imponerse a un complicado jordano, que presentó pelea hasta el final, a pesar del penalti otorgado en el último minuto que Marko Arnautovic intercambió por el gol que selló el partido.

El marcador se abrió al minuto 21, cortesía de Romano Schmid, que sacó un potente disparo desde fuera del área que se clavó en el ángulo, imposible de atajar para Yazeed Abu Laila. Antes de que termine el primer tiempo, Jordania pudo igualar el marcador con un tiro que se estrelló en el travesaño.

El cuadro asiático logró empatar gracias al gol de Ali Olwan (50') y las ilusiones de firmar un punto histórico en la Copa del Mundo aumentaron, pero dos desatenciones en defensa les costaron el partido. Primero fue el gol en contra de Yazan Al-Arab (76') y después, el penalti al minuto 90+12.

El 3-1 final deja a Austria en una buena posición para avanzar a la fase final en su regreso a la Copa del Mundo después de 28 años, pero su próximo sinodal será nada más y nada menos que Argentina, el favorito del grupo. Jordania, en su debut mundialista, dejó buenas sensaciones.