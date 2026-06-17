[Publicidad]
Ante supuestas denuncias de connacionales en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los consulados sean usados para la promoción política, personal o de asociaciones civiles.
En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, revisar casos de supuesto uso indebido de los consulados.
“Los consulados no son, ni para promoción personal ni para promoción de un partido político o promoción de una organización”, dijo.
Lee también CNTE amaga con llevar su protesta al Estadio Ciudad de México en el día 17 de paro
“Los consulados, su primera función es apoyar a los hermanos migrantes. Y además, pues tienen otras tareas establecidas. Entonces no está bien de ningún cónsul, de ningún embajador, que se haga una promoción personal o de alguna asociación civil. Entonces, ahí seguro está tomando nota el secretario de Relaciones Exteriores para hacer un llamado de atención”, declaró la titular del Ejecutivo federal.
Claudia Sheinbaum no descartó hacer enlaces desde la mañana con cónsules de México en Estados Unidos para que se les conozca.
[Publicidad]
Sheinbaum rechaza expresiones de Manuela Obrador, prima de AMLO, contra Trump; no representa el sentir de México, dice
apr
[Publicidad]
Más información
Espectáculos
Novia de Oliver Tree pide respeto por su duelo e intimidad: "no necesito ver chismes sobre otras mujeres que pudo estar viendo"
Estados
Jueza federal niega amparo a menores violentados en Veracruz; querían evitar regresar al hogar de su madre y su tío
Economía
Fed mantiene sin cambios las tasas de interés; quedan entre 3.5% y 3.75% en primera junta liderada Kevin Warsh
Universal Deportes
Madre del portero Vozinha podrá ingresar a Estados Unidos para ver a Cabo Verde