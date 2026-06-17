Ante supuestas denuncias de connacionales en Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los consulados sean usados para la promoción política, personal o de asociaciones civiles.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, revisar casos de supuesto uso indebido de los consulados.

“Los consulados no son, ni para promoción personal ni para promoción de un partido político o promoción de una organización”, dijo.

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“Los consulados, su primera función es apoyar a los hermanos migrantes. Y además, pues tienen otras tareas establecidas. Entonces no está bien de ningún cónsul, de ningún embajador, que se haga una promoción personal o de alguna asociación civil. Entonces, ahí seguro está tomando nota el secretario de Relaciones Exteriores para hacer un llamado de atención”, declaró la titular del Ejecutivo federal.

Claudia Sheinbaum no descartó hacer enlaces desde la mañana con cónsules de México en Estados Unidos para que se les conozca.

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