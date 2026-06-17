La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó las expresiones de Manuela Obrador Narváez, delegada de los Programas de Bienestar en Chiapas y prima del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien llamó al mandatario estadounidense Donald Trump “tipo asqueroso” y “misógino”.

En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que las declaraciones de la prima de López Obrador “no representan el sentir del gobierno o de México”.

Indicó que la Secretaría de Bienestar debe revisar si hubo una falta administrativa, porque “no es correcto” cómo se expresó la familiar del exmandatario de México, y cuestionó si se refirió como delegada de Bienestar o como militante de Morena.

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“Tenemos que ser respetuosos con el presidente de Estados Unidos”, declaró Claudia Sheinbaum.

“Vamos a ver si se va a sancionar”, agregó al insistir en que se tiene que revisar esta conducta de Manuela Obrador.

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La exlegisladora federal Manuela Obrador Narváez calificó al presidente de Estados Unidos como "tirano", "misógino" y un "tipo asqueroso", durante una asamblea informativa de Morena realizada en Palenque.

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En el encuentro con morenistas, la prima López Obrador dijo que le resultaba muy emocionante estar en Palenque con militantes y simpatizantes con convicción que llegaron a escuchar y organizarse para defender la soberanía.

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Obrador Narváez enfatizó que se trata de defender la soberanía "ante el tirano, misógino que tenemos en Estados Unidos, que además quiere nuestro país, pero es muy burdo, es un tipo asqueroso realmente, y se quiere robar, no tiene interés en venir ayudar a México.

"No, él, (Trump) quiere los recursos naturales de México, lo sabemos ¿Saben qué está haciendo? Está tratando de debilitar con los medios, desde adentro. ¿Cómo? Mal informando, lo que acaba de decir la compañera, atacando a quienes representan (...).

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"Debilitan desde adentro, y es más fácil entrarle ya; entonces tenemos que empezar a informarnos. Un pueblo informado no es engañado. Necesitamos empezar a defendernos", declaró la militante de Morena.

em/apr