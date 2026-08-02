En el partido de Querétaro vs Tigres de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX, Katia Itzel fue la encargada de impartir justicia, pero su actuación dejó insatisfecho a un par de ex silbantes, como el caso de Francisco Chacón.

Desde la perspectiva de expertos en el tema arbitral, la silbante mexicana no tuvo un buen desempeño a lo largo de este juego, en el que se le habrían escapado situaciones puntuales que podrían haber tenido efecto en el juego.

Las críticas en contra de la árbitra han sido una constante desde su debut en el máximo circuito porque para algunos ella solamente está ahí para cumplir con la cuota de igualdad, algo que expresó el propio Paco Chacón.

Lee también Mateo Chávez y el AZ Alkmaar, campeones de la Supercopa de Países Bajos

"Esperemos que después de este penoso arbitraje de Katia Itzel en el Querétaro vs Tigres se den cuenta que la inclusión forzada es mala para el fútbol, el arbitraje y para ella misma, están minando su autoestima y solo exponen su bajo nivel arbitral", publicó el analista arbitral en sus redes sociales.

Otra acción por la que fue muy señalada Katia Itzel fue por el balonazo que recibió por parte de Paulo Victor, jugador de Gallos, de forma deliberada, al menos así se apreció el día del juego.

[Publicidad]