A tan solo unos días de arrancar, la gira de Modest Mouse por Estados Unidos ha sufrido una baja significativa; y es que su guitarrista, Simon O’Connor, no formará parte de los conciertos tras verse envuelto en una polémica con una menor de edad.

Todo comenzó hace unos días, cuando una usuaria de Reddit compartió imágenes de una conversación que sostuvo con el músico, según dijo, mucho antes de que cumpliera 17 años.

En las capturas de pantalla se aprecia que el intercambio de mensajes inició cuando O'connor mandó un meme sexualmente explícito a la joven, lo que la llevó cuestionarlo si su cuenta había sido hackeada:

"Supongo que te hackearon jaja. Que tengas un buen día, Simon, me encanta tu música", escribió la chica. O'Connor, por su parte, no solo negó que se tratara se una intrusión, sino queo atribuyó su conducta a una “noche de fiesta”.

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Posteriormente, la chica se despidió; sin embargo, el guitarrista la culpó de lo sucedido, afirmando que lo había deslumbrado con sus fotos:

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"Me deslumbraste con un montón de ‘likes’ y luego muy pocas presentaciones, además de fotos en bikini, así que los dos tenemos la culpa", se lee en las imágenes.

Ante las críticas que comenzó a recibir en redes sociales, la banda decidió apartarlo del próximo tour, noticia que dieron a conocer a través de sus cuentas oficiales:

"Simon O’Connor no se unirá a nosotros en la próxima gira. La buena noticia es que Seth Jabour, de Les Savy Fav, se sumará para tocar la guitarra. Esperamos con entusiasmo estar ahí con todos ustedes", escribieron en el comunicado.

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Por su parte, O’Connor publicó una extensa explicación en la que aseguró que confundió a la adolescente con una persona que supuestamente lo acosaba mediante cuentas falsas y reconoció haber tenido “mal juicio” al enviar algunos mensajes.

Asimismo, ofreció disculpas y sostuvo que rechazo cualquier conducta sexual que involucre a menores.

"Lamento sinceramente haya recibido esos mensajes. No merecía verse puesta en esa situación. Sé que algunas personas decidirán no creerme, y lo entiendo. No puedo cambiar lo que ocurrió. Lo único que puedo hacer es decir la verdad, asumir la responsabilidad por mi error y disculparme".

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O’Connor se incorporó a Modest Mouse en 2021 y participó en el disco "An Eraser and a Maze". Hasta ahora, la banda no ha aclarado si su salida es definitiva o si únicamente corresponde a la gira que comenzará esta semana en Ojai, California.