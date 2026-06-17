Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Colima a Valdemar “N”, presunto generador de violencia, quien cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición.

De acuerdo a las investigaciones es señalado por presunto trasiego de metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos.

Tras su captura, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar su proceso ante la Fiscalía General de la República (FGR).

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En este operativo también participaron elementos de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

La Semar resaltó que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y el bienestar de las familias.

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Derivado de operaciones navales de inteligencia, en una acción coordinada con la @SSPCMexico y @FGRMexico, personal naval detuvo en Colima a Valdemar “N”, presunto generador de violencia con orden de aprehensión con fines de extradición, quien es señalado por presunto trasiego de… pic.twitter.com/IZKwlisZTX — SEMAR México (@SEMAR_mx) June 18, 2026

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