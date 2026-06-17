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Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en Colima a Valdemar “N”, presunto generador de violencia, quien cuenta con orden de aprehensión con fines de extradición.
De acuerdo a las investigaciones es señalado por presunto trasiego de metanfetaminas y cocaína hacia Estados Unidos.
Tras su captura, fue trasladado a la Ciudad de México para continuar su proceso ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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En este operativo también participaron elementos de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.
La Semar resaltó que estas acciones contribuyen al fortalecimiento de la seguridad y el bienestar de las familias.
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aov/bmc
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