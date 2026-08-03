Hermosillo, Sonora.- El Sindicato de Trabajadores de Creation Technologies del corporativo Sonora S. Plan estalló este lunes la huelga en la planta, tras acusar a la empresa de incurrir en diversas violaciones a los derechos laborales, entre ellas el despido injustificado de una delegada sindical.

De acuerdo con la representación gremial, la trabajadora fue separada de su cargo sin que existieran elementos legales que justificaran la medida, lo que, afirmaron, constituye un ataque directo a la libertad sindical y a la organización de los empleados.

El sindicato sostuvo que la empresa también habría incumplido con los procedimientos establecidos en la legislación laboral para los casos de reducción de personal.

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Señaló que no se respetaron criterios obligatorios, como la antigüedad de los trabajadores, durante el proceso de despidos.

La huelga fue respaldada por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora. Su secretario general, Javier Villarreal Gámez, acudió a las instalaciones de la empresa para expresar su apoyo a los trabajadores y advertir que no permitirán afectaciones a los derechos laborales conquistados.

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Estalla huelga en Creation Technologies Sonora. Foto: Especial

También se sumó la CTM Hermosillo, encabezada por Oscar Ortiz Arvayo, cuyos dirigentes reiteraron su solidaridad con el movimiento y su disposición de acompañar las acciones sindicales en defensa de la contratación colectiva y de la representación de los trabajadores.

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Además, líderes de otros sindicatos afiliados a la CTM en Hermosillo participaron en el acto de respaldo, en una muestra de unidad del sector obrero frente al conflicto laboral.

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La organización sindical hizo un llamado a la empresa para privilegiar el diálogo y buscar una solución negociada.

Entre sus principales exigencias se encuentran la restitución de los derechos de la delegada sindical despedida y la garantía plena del respeto a la libertad sindical y a la legalidad laboral.

Hasta el momento, la empresa no había emitido una postura pública sobre las acusaciones formuladas por el sindicato ni sobre las demandas planteadas por los trabajadores en huelga.

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