Metrópoli | 03-08-26 | 10:36 | Actualizada | 03-08-26 | 10:37 |

Un hombre de aproximadamente 28 años resultó gravemente lesionado tras ser atacado con un arma blanca en las inmediaciones del mercado de Tepito, en la colonia Morelos, .

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 3 de agosto sobre la calle Libertad, casi esquina con Jesús Carranza, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un hombre en situación prioritaria agredió a un transeúnte que caminaba por uno de los pasillos de los puestos de venta de mercancías.

Tras la agresión, elementos de la () acudieron al sitio para asegurar la zona y recabar información sobre el responsable, quien presuntamente huyó del lugar.

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Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (), brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

Durante la valoración médica se diagnosticaron dos heridas penetrantes en la mano derecha y siete lesiones más en el cuello, mano izquierda, mejilla y hombro, por lo que el lesionado fue trasladado al Hospital General Rubén Leñero para recibir atención especializada.

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La zona permaneció resguardada por mientras se realizaban las primeras diligencias para esclarecer el ataque e identificar al agresor.

mahc/LL

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