Un hombre de aproximadamente 28 años resultó gravemente lesionado tras ser atacado con un arma blanca en las inmediaciones del mercado de Tepito, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes 3 de agosto sobre la calle Libertad, casi esquina con Jesús Carranza, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un hombre en situación prioritaria agredió a un transeúnte que caminaba por uno de los pasillos de los puestos de venta de mercancías.

Tras la agresión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al sitio para asegurar la zona y recabar información sobre el responsable, quien presuntamente huyó del lugar.

Lee también Fallece anciano al bajar de taxi por aplicación en Benito Juárez; habría discutido y agredido al chofer

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), brindaron atención prehospitalaria a la víctima.

Durante la valoración médica se diagnosticaron dos heridas penetrantes en la mano derecha y siete lesiones más en el cuello, mano izquierda, mejilla y hombro, por lo que el lesionado fue trasladado al Hospital General Rubén Leñero para recibir atención especializada.

[Publicidad]

La zona permaneció resguardada por policías capitalinos mientras se realizaban las primeras diligencias para esclarecer el ataque e identificar al agresor.

mahc/LL