La Ciudad de México iniciará este lunes 3 de agosto con una agenda de al menos cinco movilizaciones sociales que podrían generar afectaciones viales en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Cuauhtémoc, donde distintos colectivos exigirán respuestas a demandas relacionadas con el despojo de inmuebles, el proceso de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la búsqueda de personas desaparecidas y conflictos laborales.

La primera concentración está programada para las 09:30 horas en el cruce de Avenida Coyoacán y Matías Romero, en la colonia Del Valle Centro, donde víctimas del delito de despojo volverán a manifestarse para exigir a las autoridades capitalinas el esclarecimiento de las investigaciones, la devolución de inmuebles a sus legítimos propietarios y sanciones contra servidores públicos que presuntamente han facilitado este tipo de delitos.

Más tarde, a las 11:00 horas, ex trabajadores de la extinta Ruta-100 acudirán a las oficinas de la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo capitalino, para reiterar su demanda del pago correspondiente al 28 por ciento de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100, un reclamo que mantienen desde hace varios años.

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Media hora después, integrantes del Movimiento de Regeneración Sindical se concentrarán en el mismo punto para exigir el fin de los operativos de clausura contra establecimientos con máquinas tragamonedas y locales comerciales. Los manifestantes también pedirán la devolución de los equipos asegurados por las autoridades y que se respete su derecho al trabajo.

En Ciudad Universitaria, a las 12:00 horas, aspirantes seleccionados de distintos planteles de la UNAM realizarán una protesta frente a la Torre de Rectoría para exigir que se respeten los resultados del examen de admisión a licenciatura correspondiente al proceso 2026. Los inconformes rechazan la aplicación de un examen de control anunciado por las autoridades universitarias y la Comisión Técnica, al considerar que modifica las condiciones bajo las cuales participaron en el proceso de selección.

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Finalmente, a las 14:00 horas, el colectivo Corazones en Búsqueda se reunirá en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, en la colonia Doctores, donde llevará a cabo un acto para honrar la memoria de sus familiares desaparecidos y reiterar el llamado a las autoridades para fortalecer las acciones de localización e identificación.

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Debido a estas actividades, se prevén afectaciones a la circulación en la colonia Del Valle, el Centro Histórico y los alrededores de Ciudad Universitaria, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas.

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