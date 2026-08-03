Huehuetoca, Méx.— Cinco hombres fueron detenidos en el municipio de Huehuetoca por su presunta participación en el robo de hidrocarburo, luego de que elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) localizaron una toma clandestina en la colonia Exhacienda de Jalpa, a un costado de las vías férreas.

De acuerdo con el reporte, las corporaciones atendieron un aviso sobre la posible existencia de una toma clandestina. Al llegar al sitio encontraron una excavación con indicios de manipulación de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como vehículos y equipo que presuntamente eran utilizados para la extracción de combustible.

Las autoridades informaron que los ocupantes de uno de los vehículos intentaron escapar, pero tras una persecución fueron detenidos.

Los cinco fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

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