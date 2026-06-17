A las 11:50 horas, cientos de maestros de las secciones 22, 18, 40, 36, 12 de la CNTE iniciaron su marcha sobre Calzada de Tlalpan, en la estación Las Torres del tren ligero, para exigir que la presidenta Claudia Sheinbaum negocie directamente con sus representantes.

Aseguraron que continuarán bloqueando avenidas si el Gobierno Federal no abroga la Ley del ISSSTE del 2007.

"Vamos a seguir en la batalla porque hemos aprendido de los diferentes movimientos de este país, del gobierno del PAN en 2006, del gobierno del PRI, de Nochistlán, por eso debe de dejar claro si Claudia (Sheinbaum) no quiere manchar las manos de sangre, debe tener la capacidad de cumplir las demandas centrales de la CNTE", azuza el sonido que acompaña la movilización.

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Maestros de la CNTE protestan este 17 de junio en Plaza Paseo Acoxpa (17/06/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

La intención de los maestros es llegar al Estadio Azteca; sin embargo, la policía capitalina ha montado diversos bloqueos para impedirles el paso.

El secretario de Educación, Mario Delgado, indicó que a las 13:30 horas "continuará el diálogo" del gobierno federal con la CNTE "con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar".

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Tras minutos después de comenzar la protesta, la CNTE aceptó reunirse en la Segob esta tarde, pero advirtió: "No queremos esperar las mismas respuestas que tenemos hasta ahora. Si no hay respuestas favorables, haremos lo correspondiente".

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CNTE llama a padres de familia a entender la situación

Maestros y maestras de la Coordinadora señalaron que los estudiantes de educación básica de escuelas públicas permanecen sin clases debido a las movilizaciones del magisterio, y afirmaron que la suspensión de actividades ocurre “porque no hay de otra”.

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En la Avenida Acoxpa donde mantienen uno de los bloqueos de hoy, los docentes hicieron un llamado a padres de familia para que comprendan la situación, al sostener que el movimiento forma parte de una lucha en la que, aseguran, el magisterio actúa en defensa del futuro de los estudiantes.

“Sus hijos no tienen clases hoy porque sus maestros estamos luchando en pro de un mejor futuro para ellos. A los padres de familia les decimos que en efecto sus hijos hoy no tienen clases. Las semanas pasadas tampoco tuvimos clases pero no tenemos otra”, afirmaron.

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Los y las centistas argumentaron que protestan por el futuro laboral del magisterio y por las condiciones derivadas de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, la cual, afirmaron, modificó derechos relacionados con la jubilación y la seguridad social.

“Los maestros del pueblo estamos luchando también por su futuro laboral… si con la reforma a la ley del ISSSTE 2007 se iba a quedar el beneficio para los niños que estamos ahora en nuestras aulas.”

Agregaron que, desde su postura, el magisterio también enseña a los estudiantes mediante la protesta.

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Según cifras de la SEP, Oaxaca encabeza la lista de estados con el mayor número de planteles afectados. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

“Por eso decimos que el maestro luchando también está enseñando. Les estamos enseñando a nuestros niños y niñas a defender sus derechos constitucionales.”

Los docentes señalaron que la protesta se extiende a nivel nacional y que afecta a estudiantes de educación básica y a personas que ya se encuentran en el ámbito laboral.

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“Todos nuestros alumnos y alumnas de educación básica y pública del país… los alumnos que ya regresaron incluso de nuestras escuelas y que ya están en el ámbito laboral son afectados por estas reformas nefastas.”

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Añadieron que, de modificarse la reforma, se buscaría una mejora en las condiciones de retiro.

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“Si en algo lográramos vencer esta reforma… todo mexicano tiene derecho a tener una acumulación digna en la vejez después de trabajar más de treinta años.”

Los maestros insistieron en que el conflicto es colectivo y dirigido a la sociedad en general.

“Entonces los padres de familia que nos escuchan es necesario que comprendan que esta lucha es del pueblo que los maestros estamos con el pueblo porque el gobierno jamás pensó en el futuro de nuestros hijos e hijas. Nunca”.

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Señalaron que el futuro de niñas y niños es incierto si no hay cambios en las condiciones actuales.

“Si no accionamos hoy, ¿qué va a pasar con nuestros hijos e hijas? ¿Qué trabajos? ¿Qué futuro? ¿Qué salarios?”, mencionaron.

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