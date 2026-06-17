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Por segunda ocasión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, suspendió la entrega de las obras de renovación de la Línea 2 del Metro, debido a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.
Este miércoles 17 de junio, a las 11:00 horas, la mandataria capitalina tenía previsto un protocolo para entregar los trabajos en la terminal Tasqueña. Sin embargo, su equipo anunció que el evento se cancela debido a que las movilizaciones del magisterio requieren la atención de la jefa de Gobierno.
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Apenas el pasado 9 de junio, dos días antes de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México, la mandataria también suspendió sus actividades públicas para atender las protestas a las que convocó la CNTE.
Ese día también se tenía previsto que la mandataria capitalina acudiera a la terminal Taxqueña para reinaugurar la Línea 2 del Metro, tras rehabilitación que se puso en marcha de cara a la justa deportiva; además, ese día acudiría a inaugurar la Línea 14 del Trolebús o “Ruta de los Animales Silvestres”, evento que se realizó sin presencia de la jefa de Gobierno.
LL
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