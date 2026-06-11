Tras 10 días de paro y protestas y a unas horas de arrancar el Mundial de Futbol, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) logró que el gobierno federal les ofreciera una reforma educativa que incluye la desaparición de la Usicamm, órgano que se encarga de organizar y regular los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes en el sistema educativo, para iniciar una nueva relación de trabajo entre los docentes y el Estado mexicano donde prevalezcan sus derechos laborales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dijo que también se ofreció la creación de la aseguradora pública para pensiones del magisterio disidente y fortalecer el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PensionISSSTE.

Asimismo, se planea instalar una comisión permanente entre los docentes y el Estado que aterrice jurídica y técnicamente todos los ofrecimientos que se les hicieron y que los maestros hagan sus contrapropuestas.

Elementos policiales se desplegaron en el aeropuerto capitalino ante el temor de bloqueos por parte de la CNTE. Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Luego de seis horas de mantener una mesa de negociación con autoridades federales, los integrantes de la CNTE indicaron que lograron ofrecimientos, pero insuficientes.

También, la instalación de una Comisión Permanente para encontrar coincidencias.

La Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) informó que irían a las 20:00 horas de este miércoles a Asamblea Nacional Representativa para revisar las propuestas.

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Al salir de la mesa, los docentes advirtieron que “accionarían” actividades en el marco de la inauguración del Mundial de Futbol este 11 de junio si no tenían solución a sus demandas.

Eva Hinojosa, secretaria de la Sección 18 de la CNTE en Michoacán, comentó que en el encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el director del ISSSTE, Martí Batres, y el secretario de Educación, Mario Delgado, ratificaron las demandas principales como la abrogación de la reforma educativa Peña-Peña y la de la Ley del ISSSTE 2007.

También exigieron una atención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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“Reafirmamos nuevamente que no estamos en una cerrazón, y muestra de ello es que acudimos a lo que es la mesa por mejores condiciones para los trabajadores”, comentó Hinojosa.

“Decimos que hubo respuestas, una de esas respuestas que ya conocen los medios masivos de comunicación y todos los maestros y maestras: la ratificación de la caída de la Usicamm”, añadió.

La maestra de Michoacán mencionó que acordaron tener mesas abiertas con el gobierno federal.

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“Por parte del titular del ISSSTE, Martí Bartres, se refiere a que sigamos con un proceso, más que nada de mesas. Siguen estas mesas, este ofrecimiento de mesas técnicas para poder trabajar lo que viene siendo la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y, por supuesto, desde este momento nosotros no podemos definirlo”, apuntó.

Tras informar esto a las afueras de la Segob, los maestros expresaron su molestia con los integrantes de la CNUN, a quienes incluso les gritaron “¡traidores!”.

“¡No es suficiente!”, gritaron algunos docentes a los líderes de la CNTE, quienes no aceptaron preguntas de la prensa y huyeron de los docentes enojados por la falta de acuerdos concretos.

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“¡Si no hay solución aquí será el plantón!” y “¡Comisión vendida, la misma porquería!”, gritaron maestros con enojo a los líderes de la CNTE.

En un posicionamiento tras la mesa con el magisterio disidente, Rosa Icela Rodríguez destacó que profundizaron las propuestas que ha realizado el gobierno de México y esperaban una respuesta.

“Siempre hemos estado abiertos al diálogo y lo seguiremos estando. Buscamos dialogar y llegar a acuerdos. Por ello, les propusimos iniciar de inmediato una ruta de trabajo que incluya una consulta democrática, escuela por escuela, para lograr una iniciativa de reforma educativa que haga posible la desaparición de la Usicamm y establezca una nueva relación de trabajo entre maestros y el Estado, donde prevalezcan los derechos laborales, la transparencia y no se caiga en las prácticas del pasado de los gobiernos neoliberales de corrupción e influyentismo”, dijo Rodríguez Velázquez.

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Apuntó que se busca avanzar con la CNTE gradualmente hacia “la recuperación de principios públicos, sociales y solidarios” en el sistema de pensiones, fortaleciendo instituciones ya existentes como el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PensionISSSTE: “Y construyendo nuevas instituciones públicas como la aseguradora pública para pensiones”.

Expuso que a la CNTE se le propuso que se instale una Comisión Permanente que aterrice jurídica y técnicamente los planteamientos que se hicieron para tener observaciones, comentarios y análisis que permitan encontrar coincidencias.