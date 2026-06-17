La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó “qué caso tiene” que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marche este día al Estadio Ciudad de México, en el marco del juego de Colombia contra Uzbekistán a las 20:00 horas por el Mundial.

“En el tema de la negociación para temas laborales, puede haber diálogo, pero los temas laborales hay representaciones. Entonces, eso es lo que estamos diciendo. ¿Qué caso tiene que marchen hoy al Estadio? ¿Para qué? Me pregunto: ¿para qué?”, cuestionó.

“Y muchos de los más radicales, de los más radicales de este grupo son los que no tienen representación. Los que proponen las medidas más radicales son justamente los que no ganaron la representación de sus maestros, que fueron dirigentes en alguna ocasión, pero ya no”, comentó.

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En su conferencia mañanera de este miércoles 17 de junio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recalcó que habrá diálogo con los docentes de los estados y las representaciones sindicales para recibir la opinión de la base magisterial.

“(...) Vamos a ir directo con los maestros, directo, directo, directo para que recibamos la opinión de la base magisterial”, dijo.

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Reiteró que “van a contestar” sobre el tema la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Educación (SEP) porque tienen toda su representación.

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“Ellos van a estar informando, y bueno, el operativo que pueda desarrollar la Ciudad de México sin represión, y no caer en provocaciones”, dijo.

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Aseguró que en la Ciudad de México ninguna escuela está en paro: “pero hay una CNTE de la Ciudad de México que quiere tener la representación de los profesores de la Ciudad de México”.

“En Guerrero tampoco tienen la representación sindical, hay muy poquitas escuelas en paro, pero de todas maneras se dialoga con ellos”, añadió.

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La titular del Ejecutivo federal volvió a externar su “reconocimiento absoluto” al magisterio nacional y recalcó que la escuela privada no es mejor que la pública.

Añadió que “se juntan los extremos” porque la derecha llama a la violencia y supuestamente el radicalismo de izquierda también.

em/apr