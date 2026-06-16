La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó la posibilidad de sostener una reunión directa con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al señalar que la atención de las demandas del magisterio corresponde a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP).

La mandataria federal fue cuestionada sobre la insistencia de la dirigencia magisterial para dialogar directamente con ella en torno a sus exigencias laborales y de seguridad social.

“Sí, en todo caso está la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación”, respondió Sheinbaum al ser consultada sobre si continuaba descartado un encuentro con los docentes.

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La CNTE mantiene desde hace más de dos semanas un paro nacional y diversas movilizaciones en la Ciudad de México para exigir, entre otros puntos, la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como mejores condiciones de jubilación y pensiones para los trabajadores de la educación.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó que el conflicto magisterial pone en riesgo el cierre del ciclo escolar 2025-2026 para alrededor de 1.4 millones de alumnos de educación básica, a menos de un mes de concluir las clases.

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De acuerdo con datos de la SEP, Oaxaca concentra la mayor afectación por el paro de labores, con más de 10 mil escuelas cerradas. Le siguen Chiapas, Zacatecas, Guerrero y Michoacán, entidades donde miles de estudiantes permanecen sin actividades escolares debido a las protestas del magisterio disidente.

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