La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó varios minutos para felicitar a los titulares de dependencias como: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre otras, tras presentar los resultados en materia de seguridad correspondientes al mes de mayo.

“Reducción en homicidios dolosos de 46%, es decir, prácticamente hay la mitad de los homicidios dolosos que en septiembre de 2024, reducción en todos los delitos de alto impacto, en todos. Entonces, yo, mi aplauso, mi reconocimiento, mi admiración y son servidores públicos excepcionales, que quieren a México y quieren a su pueblo”, expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 16 de junio, la mandataria felicitó al comandante de la Guardia Nacional (GN), Guillermo Briseño Lobera; a Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP); a Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); a Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa); a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (16/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

“Mi agradecimiento, mi admiración al trabajo que realiza el gabinete, al general Briceño, son 120 mil hombres y mujeres que coordina el general Briceño. Y está 24 horas atento a lo que ocurre en el país. A Marcela Figueroa, que nos coordina en muchos sentidos, al almirante secretario que no solamente cuida los mares, las costas, sino los cuida a todos los mexicanos.

“Al general secretario, el general Trevilla, por su profesionalismo, su entrega a México. A Omar García Harfuch, que también es un extraordinario servidor público honesto, trabajador. Y a Rosa Icela Rodríguez, que también nos coordina en mucho a todos”, declaró la mandataria.

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La felicitación se da en el marco de la reducción de 46% de homicidios dolosos en el país desde el inicio de la presente administración (1 de octubre de 2024 al 30 de mayo de 2026); la estrategia “Sí al desarme, sí a la paz”, con la cual se han canjeado 11 mil 139 armas de fuego canjeadas por dinero en efectivo de manera anónima, así como la implementación de diversos programas de Atención a la Causas.

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En el mismo periodo, se han detenido más de 56 mil personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado casi 30 mil armas de fuego y cerca de 420 toneladas de droga, incluyendo más de 5 millones de pastillas de fentanilo.

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Explicó que el Ejército y la Secretaría de Marina (Semar) han desmantelado 2 mil 407 laboratorios y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en 22 estados de la República.

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