El Gobierno de México informó que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó 46% entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, de acuerdo con datos presentados por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la funcionaria destacó que mayo de 2026 cerró con un promedio de 47.3 homicidios diarios, la cifra más baja registrada durante los primeros 20 meses de la actual administración federal.

“Se observa una disminución del 46% entre el inicio de la administración, en el que se registraron 86.9 homicidios promedio diario, y el mes que acaba de concluir, que cerró en un promedio de 47.3 homicidios diarios, siendo el mes más bajo de ese periodo analizado”, señaló.

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Homicidios en México. Foto: Especial.

Cabe mencionar que, el 27 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó una disminución preliminar de 49 por ciento en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 44.3 en mayo de 2026. Ese mismo día aclaró que al cierre de mes podría haber un ajuste en las cifras.

Este martes, Figueroa Franco detalló que la reducción equivale a 39 homicidios menos por día en comparación con septiembre de 2024, cuando comenzó el actual gobierno.

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La titular del SESNSP subrayó además que mayo de 2026 fue el mes de mayo con menor incidencia de homicidios dolosos en los últimos 12 años.

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Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (16/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Asimismo, indicó que el promedio de 50.4 homicidios diarios registrado entre enero y mayo de este año representa el nivel más bajo para ese periodo desde 2017.

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Ocho estados concentran 54% de homicidios dolosos

Respecto a la distribución territorial del delito, informó que ocho entidades concentran el 54% de los homicidios dolosos registrados en el país durante los primeros cinco meses de 2026.

Guanajuato encabeza la lista con el 8.8% del total nacional, seguido de Baja California 7.8%, Chihuahua 7.7%, Sinaloa 6.8%, Morelos 5.9%, Estado de México 5.9%, Guerrero 5.5% y Veracruz 5.3%.

La funcionaria destacó que 28 entidades federativas registraron disminuciones en su promedio diario de homicidios al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo de 2026.

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Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (16/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

Estados con mayor baja de homicidios en el país

Entre los estados con mayores reducciones se encuentran San Luis Potosí, con una baja de 81%; Zacatecas, con 63%; y Quintana Roo, con 60.8%.

“Estos resultados muestran el impacto tangible de la coordinación del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas”, afirmó.

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En el caso de Guanajuato, uno de los estados con mayores niveles de violencia, Figueroa Franco indicó que el promedio diario de homicidios pasó de 12.7 en febrero de 2025 a 4.1 en mayo de 2026, lo que representa una reducción de 68%, atribuida a la captura de generadores de violencia.

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Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum (16/06/2026). Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

También reportó descensos en Baja California, donde los homicidios disminuyeron 46% durante la actual administración; en el Estado de México, con una reducción de 60.1%; y en Guerrero, donde la incidencia cayó 56% entre octubre de 2024 y mayo de 2026.

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Además del homicidio doloso, el gobierno federal informó una reducción de 31% en los delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y mayo de 2026.

En este rubro, mayo también se ubicó como el mes con menor incidencia del periodo analizado.

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En cuanto al robo de vehículo con violencia, el SESNSP reportó una disminución de 43% durante la actual administración, al pasar de 149.1 casos diarios en octubre de 2024 a 85.7 en mayo de este año.

Finalmente, al comparar los primeros cinco meses de 2026 con el mismo periodo de 2025, la dependencia reportó reducciones en diversos delitos de alto impacto, entre ellos secuestro -32%, robo a transportista con violencia -25.7%, robo de vehículo con violencia -23.4% y robo con violencia en general -16.5%

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