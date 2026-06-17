La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su respaldo a la autodeterminación de los pueblos, rechazó el bloqueo económico contra Cuba y afirmó que la ultraderecha en América Latina enfrenta la resistencia de las mayorías cuando intenta revertir derechos sociales.

Respecto a la situación de Cuba, Sheinbaum reveló que ha abordado el tema con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante algunas de las conversaciones telefónicas que ambos mandatarios han sostenido.

La titular del Ejecutivo reiteró la posición histórica de México en contra del bloqueo económico impuesto a la isla y aseguró que estas medidas afectan principalmente a la población.

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“No estamos de acuerdo con los bloqueos. Daña a los pueblos, no daña a los gobiernos, daña a los pueblos”, afirmó.

Sheinbaum señaló que México continuará defendiendo el principio de autodeterminación y la búsqueda de soluciones mediante el diálogo.

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Asimismo, recordó que la postura mexicana de rechazo al bloqueo contra Cuba se remonta a varias décadas y forma parte de la tradición diplomática del país.

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En otro tema, la presidenta reflexionó sobre el escenario político latinoamericano y sostuvo que los movimientos sociales que se observan en distintos países de la región son una respuesta a intentos de restringir derechos conquistados por las mayorías.

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