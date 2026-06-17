Nación | 17-06-26 | 09:54 | Actualizada | 17-06-26 | 09:54 |

La presidenta de México, , expresó su respaldo a la autodeterminación de los pueblos, rechazó el bloqueo económico contra Cuba y afirmó que la ultraderecha en América Latina enfrenta la resistencia de las mayorías cuando intenta revertir derechos sociales.

Respecto a la situación de Cuba, Sheinbaum reveló que ha abordado el tema con el presidente de Estados Unidos, , durante algunas de las conversaciones telefónicas que ambos mandatarios han sostenido.

La titular del Ejecutivo reiteró la posición histórica de México en contra del bloqueo económico impuesto a la isla y aseguró que estas medidas afectan principalmente a la población.

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“No estamos de acuerdo con los bloqueos. Daña a los pueblos, no daña a los gobiernos, daña a los pueblos”, afirmó.

Sheinbaum señaló que México continuará defendiendo el principio de autodeterminación y la búsqueda de soluciones mediante el diálogo.

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Asimismo, recordó que la postura mexicana de rechazo al bloqueo contra Cuba se remonta a varias décadas y forma parte de la tradición diplomática del país.

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En otro tema, la presidenta reflexionó sobre el escenario político latinoamericano y sostuvo que los movimientos sociales que se observan en distintos países de la región son una respuesta a intentos de restringir derechos conquistados por las mayorías.

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em/apr

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