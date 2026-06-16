A las 10:45 de la mañana, maestros e integrantes de la Sección 14 (Guerrero) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon Paseo de la Reforma, en su cruce con calle Rosales, enfrente del monumento de El Caballito.

Citaron a las 10 de la mañana, pero a esa hora solo había alrededor de 10 maestros bloqueando un carril con una camioneta blanca.

Hasta las 10:30 llegaron dos Tsurus con bocinas y 15 minutos después cerraron un carril de Paseo de la Reforma, en dirección al Ángel de la Independencia.

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Maestros de la CNTE cierran Paseo de la Reforma a la altura de "El Caballito" (16/06/2026). Foto: Enrique Gómez / EL UNIVERSAL

"Pedimos que (Sheinbaum) cumpla con su compromiso que hizo cuando andaba en campaña por la Presidencia de la República. Este es un gobierno represor que reprime a los maestros, salió igual que los gobiernos priistas y que los gobiernos panistas", afirmó Dario Bruno, de la Instancia de Coordinación Nacional Guerrero, de la CNTE, a través del sonido montado en los autos.

Maestros de la CNTE cierran Paseo de la Reforma a la altura de "El Caballito" (16/06/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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