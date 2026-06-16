[Publicidad]
A las 10:45 de la mañana, maestros e integrantes de la Sección 14 (Guerrero) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon Paseo de la Reforma, en su cruce con calle Rosales, enfrente del monumento de El Caballito.
Citaron a las 10 de la mañana, pero a esa hora solo había alrededor de 10 maestros bloqueando un carril con una camioneta blanca.
Hasta las 10:30 llegaron dos Tsurus con bocinas y 15 minutos después cerraron un carril de Paseo de la Reforma, en dirección al Ángel de la Independencia.
Lee también Sheinbaum nuevamente rechaza reunirse con la CNTE; instruye a SEP y Segob atender al magisterio
"Pedimos que (Sheinbaum) cumpla con su compromiso que hizo cuando andaba en campaña por la Presidencia de la República. Este es un gobierno represor que reprime a los maestros, salió igual que los gobiernos priistas y que los gobiernos panistas", afirmó Dario Bruno, de la Instancia de Coordinación Nacional Guerrero, de la CNTE, a través del sonido montado en los autos.
Cae en EU Carlos Eugenio Benítez, funcionario aduanal; es investigado por presunta delincuencia organizada
nro/apr
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Mundo
León XIV espera que no pase "demasiado tiempo" para ir a México; el Papa ve "posible" viajar a Perú
Economía
Rotación de personal puede costar hasta 9 meses de productividad a empresas, dice especialista; México mantiene ventajas competitivas
Espectáculos
Javier Bardem inmortaliza sus huellas en Hollywood; dedica el reconocimiento a su madre y a su familia
Economía
Exportaciones de EU a México logran récord en abril; superan los 35 mil millones de dólares