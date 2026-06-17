Durante las manifestaciones realizadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó acciones preventivas sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida División del Norte.

Durante la revisión a dos vehículos de manifestantes que se encontraban en la zona, los uniformados localizaron en la cajuela de uno de ellos diversos objetos, entre ellos dos mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos metálicos.

Durante acciones preventivas por las protestas, SSC asegura mazos, cohetones y tubos metálicos durante revisión a la CNTE en Calzada de Tlalpan. Foto: Especial

Los objetos fueron asegurados por los elementos de la SSC. La situación continúa en desarrollo mientras se mantienen los dispositivos de seguridad y vialidad en la zona.

Lee también CNTE traslada su huelga al sur de la capital en el día 17 de paro; amaga con protestar en el Estadio Ciudad de México

LL