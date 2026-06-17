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Durante las manifestaciones realizadas por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizó acciones preventivas sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida División del Norte.
Durante la revisión a dos vehículos de manifestantes que se encontraban en la zona, los uniformados localizaron en la cajuela de uno de ellos diversos objetos, entre ellos dos mazos, una barreta de metal, varios cohetones, palos de madera y tubos metálicos.
Los objetos fueron asegurados por los elementos de la SSC. La situación continúa en desarrollo mientras se mantienen los dispositivos de seguridad y vialidad en la zona.
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LL
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