Un laboratorio de producción de metanfetaminas, fue desmantelado por efectivos de la Marina Armada, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Zapopan, Jalisco uno de los bastiones más importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo anterior, derivado de un cateo de los elementos federales en un inmueble de la colonia Mesa Colorada de ese municipio de la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde se aseguró aproximadamente un kilo de fentanilo, diversos productos químicos para la elaboración de metanfetaminas, así como un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación.

Este aseguramiento evitó la producción de aproximadamente 625 mil dosis de droga, lo que representa una afectación económica estimada en más de 714 mil pesos para los grupos delictivos que operan en el estado de Jalisco, principalmente el CJNG, reportó el Gabinete de Seguridad federal.

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Desmantelan narcolaboratorio de metanfetaminas en Zapopan, Jalisco (13/06/2026). Foto: Especial

Indicó que durante el operativo se aplicaron los protocolos correspondientes para la neutralización y destrucción en sitio de los precursores químicos localizados, con el fin de impedir su utilización en la fabricación de drogas sintéticas.

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