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Pátzcuaro.— El gobierno de Michoacán y la Embajada de China en México acordaron impulsar acciones que consoliden la alianza estratégica, que se fundamenta en tres ejes prioritarios, como son: el impulso económico, el desarrollo turístico y el intercambio cultural.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) y el embajador Chen Daojiang acudieron a la reunión con los integrantes del Consejo Consultivo Turístico en el municipio de Pátzcuaro.
El gobernador michoacano anunció que se busca concretar un hermanamiento con la provincia china de Shandong.
“Michoacán está en el camino correcto, y en mi gobierno espero que logremos esta gran hermandad con Shandong para promover el turismo, tal como en su momento promovimos el comercio con China”, aseveró.
El diplomático chino Chen Daojiang calificó a Michoacán como una tierra cálida y llena de esperanza, que es un atractivo para el turismo de su país.
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